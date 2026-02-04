Suspendido de empleo y sueldo el guardia civil de Oliva detenido por la trama de la ITV

El guardia civil del cuartel de Oliva detenido por supuestamente cobrar comisiones por conseguir pasar la ITV de coches en mal estado, en connivencia con trabajadores de la estación de Ondara está suspendido de empleo y sueldo por orden del general jefe de la Zona de Valencia. Se trata de una medida cautelar en aplicación del régimen disciplinario del cuerpo ante lo que se perfila como una falta muy grave.

La decisión del general Fernández de Luz, que es quien tiene la competencia final para adoptarla, se produjo de manera inmediata a la detención del agente, que se materializó en diciembre pasado, poco antes de Navidad, y que supuso la primera fase de una investigación iniciada en verano por agentes del Servicio de Información de la Comandancia de València, con funciones, entre otras, en asuntos internos.

De momento, esa suspensión de funciones, que en su caso implica la cancelación tanto de empleo como de sueldo, ha sido decretada por un periodo de tres meses, que podría extenderse por tres más, hasta un máximo de seis meses. Habitualmente, la conclusión del expediente disciplinario abierto está sujeta al devenir del proceso judicial, mucho más lento, por lo que está previsto que se adopten otras medidas para evitar que vuelva a trabajar.

En este sentido, han explicado a Levante-EMV fuentes de toda solvencia, el guardia civil arrestado, que está en situación procesal de libertad provisional por orden del juzgado que investiga la trama de la ITV de Ondara, la jefatura de la Zona de Valencia ha propuesto la pérdida de destino para el agente, algo que solo puede aprobar la directora general de la Guardia Civil. Las citadas fuentes han afirmado que la directora firmará "en breve" esa resolución.

Mordidas por pasar la ITV

Tal como informó este diario el lunes, agentes de la Guardia Civil de la Comandancia de València arrestaron al guardia del puesto principal de Gandia-Oliva, destinado en la unidad de seguridad ciudadana, por cobrar a cambio de que vehículos en al estado lograsen pasar con éxito la inspección técnica en la ITV de Ondara. Lo hacía, presuntamente, en connivencia con trabajadores de la estación, que validaban las revisiones pese a que los vehículos presentaban carencias, en ocasiones, graves. El agente incluso acudía personalmente a veces al volante de los coches de sus "clientes" para pasar las inspecciones, como un servicio puerta a puerta.

Tal como ha adelantado este periódico, las actividades del agente salieron a la luz en otra investigación, lo que motivó la entrada en el caso del Servicio de Información, cuyos agentes empezaron a vigilar estrechamente al agente. Tras reunir las evidencias, decidieron detenerlo. Eso era poco antes de Navidad. En cuanto se vio descubierto, se derrumbó y se echó a llorar ante sus compañeros, confesando los entresijos de la trama.

Además, el volcado de su teléfono móvil, autorizado por el juez, ha sido crucial para llegar a sus supuestos compinches con quienes compartía el dinero que cobraba por obtener el certificado de idoneidad a pesar de que los vehículos no estaban en condiciones de circular legalmente.

Falsedad y contra la seguridad vial

En esta última fase de la operación, aún en marcha según fuentes oficiales del Instituto Armado, una veintena de agentes del citado servicio policial se desplazaron a la ITV de Ondara este lunes y arrestaron a seis trabajadores supuestamente implicados en la trama.

A los arrestados se les ha tomado declaración este lunes por la mañana y han quedado en libertad, con la obligación de comparecer en el juzgado cuando se les reclame. Igualmente, el guardia civil está en libertad provisional, esto es, con cargos.

La supuesta actividad delictiva estaría encuadrada en un delito de falsedad documental y en otro contra la seguridad vial. El hecho de que se estuvieran amañando las inspecciones supone un riesgo para quienes luego circulaban con vehículos que no estaban en condiciones.

