La Guardia Civil detiene a un hombre de 59 años por robar gasoil a camioneros en la AP-7 de Torrent
El ladrón forzaba las cerraduras de los depósitos y, con una bomba y una manguera, sustraía el combustible
La Guardia Civil ha detenido a un hombre que estacionaba junto a otros camiones para presuntamente sustraerles el combustible. La investigación comenzó tras la comisión de ocho delitos de robo con fuerza entre septiembre y octubre del 2025, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.
Los robos consistían en la sustracción de gasoil a camioneros que realizaban el descanso nocturno en el área de servicio de la AP-7 en Torrent.
El autor utilizaba un camión solamente en horario nocturno, entre las 3 y las 6 horas, con el único objetivo de llegar al área de servicio de la A7. Estacionaba junto a los camiones para no levantar sospechas.
"Modus operandi"
Forzaba las cerraduras de los depósitos y, con una bomba y una manguera, sustraía el combustible. En escasos minutos podía llegar a sustraer unos 9.000 litros.
El valor total de los 5.000 litros de combustible sustraído asciende a unos 7.000 euros, a lo que habría que sumar la valoración por los daños ocasionados al forzar los tapones de las cerraduras.
El detenido es un hombre de 59 años y nacionalidad moldava. Se le atribuyen ocho delitos de robo con fuerza. La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto principal de Aldaia. Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Torrent.
