Libertad sin fianza para un preso acusado de golpear y agredir sexualmente a una mujer en Bétera

Algo más de dos semanas después de ser procesado por un juzgado de Llíria por agresión sexual, robo y lesiones graves a una mujer de 44 años el pasado año en Bétera, la Audiencia Provincial de Valencia acordó a finales de enero dejar en libertad sin fianza al acusado, un varón de 45 años que estaba en prisión preventiva. El procesado excarcelado, defendido por la abogada Natalia Ibarz Manuel, deberá comparecer en sede judicial todas las semanas y tiene prohibida la salida del país y el acercamiento a la víctima.

La magistrada de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Llíria, dictó el pasado 12 de enero un auto donde acordaba el procesamiento del investigado y ratificaba la prisión provisional, aunque esta fue revocada el 28 de enero por la Sección Quinta de la Audiencia de Valencia. Según el auto de procesamiento, la magistrada considera que existen indicios de la comisión por parte del acusado de su participación en una agresión física y sexual sufrida por una mujer el 30 de abril de 2025 en Bétera.

En el auto de libertad de la Audiencia, el tribunal comparte las dudas de la Fiscalía sobre la contundencia del testimonio de la víctima respecto de la violación, como planteó también la abogada defensora.

Asimismo, la Audiencia estima que procede la libertad inmediata del acusado tras más de ocho meses de prisión preventiva. Considera que es injustificada, la instrucción está casi finalizada y valora que el investigado compareciera voluntariamente dos veces en el juzgado antes de su encarcelamiento el 20 de mayo, que carezca de antecedentes penales y que tuviera un trabajo fijo.

Agresión en una zona descampada

La resolución recoge que el procesado se ofreció a llevar a València a una mujer que necesitaba ir a la ciudad por motivos personales. Sin embargo, en el trayecto se desvió hacia una zona descampada y sin tránsito. Aparcó el coche y a continuación comenzó a golpear a la mujer, que perdió varias piezas dentales a causa de los golpes.

A continuación, siempre según el auto de procesamiento, el acusado le realizó tocamientos, la besó y la "penetró vaginalmente en contra de su voluntad". La mujer logró salir del coche y cuando estaba en el exterior fue golpeada de nuevo por el acusado, que acabó huyendo del lugar y llevándose varias pertenencias de la víctima, según el auto de procesamiento.

Los hechos ocurrieron sobre las diez de la noche del 30 de abril del pasado año en un camino de Bétera, donde acudieron patrullas de la Policía Local y de la Guardia Civil después de que unos testigos dieran la voz de alarma al presenciar cómo un hombre golpeaba a una mujer.

Noticias relacionadas

El ahora procesado solo ha admitido la agresión física y durante la instrucción explicó en el juzgado que recogió a una mujer que hacía autostop y quería ir a València para comprar sustancias estupefacientes. En el trayecto, según su versión, se produjo la discusión que derivó en la agresión después de que le dijera que no iba a llevarla hasta Valencia.