Un aviso desde un maletero permite liberar a dos personas secuestradas en Xàtiva
Una persecución en la zona rural de Corbera, culminó con la liberación de las víctimas y la detención de una persona, según informaron fuentes policiales
S. G.
Agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de Xàtiva liberaron en la tarde de ayer viernes a dos personas, un hombre y una mujer, que se encontraban supuestamente secuestradas en un maletero de un vehículo. Además, en la operación también se detuvo a una persona, según han informado a Europa Press fuentes de Policía Nacional.
El avisó se recibió sobre las 18 horas de la tarde, cuando la cuñada de la mujer presuntamente secuestrada contactó con la Policía Nacional para relatar los hechos. Según dijo, fue la propia víctima, atrapada en el maletero del vehículo, quien le avisó y le compartió la ubicación del lugar en el que se encontraban. En ese momento, la cuñada se puso en contacto con la Policía Nacional.
Persecución y detención
Tras la notificación, La Policía Nacional, en colaboración de la Policía Local de Xàtiva, inició una persecución en una zona rural del municipio valenciano de Corbera. La operación se saldó con la liberación de las dos víctimas que habían sido presuntamente secuestradas y la detención de una persona. No se descartan más detenciones, detallan las mismas fuentes.
La investigación está siendo llevada a cabo por el Grupo de Atracos de la Brigada Provincial de Valencia de Policía Judicial.
