Encuentran el cuerpo sin vida de un hombre flotando en la ría de Bilbao
EFE
Efectivos de los servicios de emergencia han recuperado el cuerpo sin vida de un hombre que se encontraba flotando en la ría de Bilbao, a la altura del paseo de Uribitarte de la capital vizcaína.
Según han informado fuentes del Departamento vasco de Seguridad este sábado, un aviso de un particular ha alertado sobre las 10:30 horas de la presencia de un cuerpo flotando en el agua al paso de la ría por Bilbao, en un lugar cercano al Ayuntamiento de la ciudad.
Al lugar se han trasladado efectivos de los servicios de emergencia y de los bomberos, que han procedido a recuperar el cuerpo sin vida del hombre.
Las mismas fuentes han indicado que se espera al informe de la autopsia para poder determinar las circunstancias del fallecimiento.
- Vuelve el asentamiento de chabolas junto al estadio de Mestalla
- València construirá 644 en pisos en suelo recuperado al cabecilla de la trama Azud, que se lo adjudicó en la época de Barberá
- La Guardia Civil cierra 15 cuarteles por las noches para 'mejorar el servicio al ciudadano
- Un segundo fabricante chino también se interesa por la factoría de Almussafes
- Marea Valencianista denuncia que el Camp de Mestalla funciona con una licencia de hace 100 años
- Oculto con plásticos negros y tras el rótulo de una ferretería cerrada: así operaba el taller clandestino clausurado por la Guardia Civil en Guadassuar
- Adiós a la palmera más famosa de València
- Detenidos dos abogados y un notario de València por dejar a una octogenaria con alzhéimer sin propiedades