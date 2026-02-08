Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un motorista fallece en un accidente en la CV-875 en Crevillent

El accidente, que tuvo lugar poco después de las 22:00 horas, se produjo cuando el conductor de la moto se salió de la vía y falleció en el acto, pese a la asistencia del SAMU

Archivo - Imagen de archivo de una SAMU

Archivo - Imagen de archivo de una SAMU / CICU - Archivo

EP

VALENCIA

Un motorista falleció a última hora de la noche de este sábado en un accidente en la CV-875 en Crevillent, según han informado fuentes del Centro de Gestión de Tráfico y del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El siniestro ocurrió, poco después de las 22.00 horas, al salirse de la vía y caer el conductor del vehículo, cuya edad no se ha precisado. Hasta el lugar de los hechos se movilizó un unidad del SAMU pero el equipo médico solo pudo confirmar el fallecimiento del conductor de la motocicleta.

