Buscan a un joven por matar a un hombre de una cuchillada por la espalda en Torrent

La Policía Nacional busca desde este domingo por la noche a un joven como presunto autor del homicidio de un vecino de Torrent que falleció en el Hospital Clínico de València apenas una hora después de ser acuchillado por la espalda en plena calle, en el barrio del Xenillet de la capital de l'Horta Sud. Los hechos se produjeron poco antes de las nueve y media de la noche del domingo y, de momento, no ha trascendido el móvil de este nuevo homicidio, el segundo que se producía ese día en Valencia tras la muerte de un vecino de Catarroja tras recibir un tiro en el pecho durante una discusión porque se negaba a bajar el volumen de la música.

El teléfono de Emergencias 112 recibió una llamada a las 21.30 horas del domingo advirtiendo de la presencia de un hombre tirado en la calle, sobre un importante charco de sangre, a quien nadie estaba prestando asistencia. Al lugar acudieron patrullas de la Policía Nacional, de la Local de Torrent y una ambulancia del SAMU. El equipo médico logró estabilizarlo tras aplicarle técnicas de reanimación cardiopulmonar avanzada durante unos diez minutos y lo trasladó de urgencia al Hospital General de Valencia. Pero la víctima, Francisco José C. T., de 41 años recién cumplidos, no pudo superar la fortísima hemorragia al seccionarle una arteria principal, y falleció a las 22.45 horas.

Varios testigos lo vieron huir

Mientras, agentes del grupo de Homicidios y de Policía Científica de la Policía Nacional, desplazados desde València, se hacían cargo de las primeras investigaciones. Varios testigos han facilitado una detallada descripción del autor del apuñalamiento, que al cierre de esta edición todavía no había sido localizado.

Noticias relacionadas

A la llegada de la policía al lugar donde agonizaba Francisco José, en la confluencia de las calles Albades con Xenillet, había cerca de medio centenar de personas congregadas, que advirtieron a los agentes de que el ataque había sido a traición y que quien le había clavado el puñal era un chico joven y delgado que había salido huyendo a la carrera y a quien no han identificado. Mientras unos agentes mantenían bajo custodia a la víctima y el escenario, hasta la llegada de la Policía Científica, otras patrullas dieron varias batidas por los alrededores, aunque sin éxito, buscando el arma homicida y al asesino.