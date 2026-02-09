El detenido por matar a su vecino en Catarroja alega que la escopeta se disparó accidentalmente en un forcejeo

Alberto R. B., el hombre que este domingo por la mañana mató de un tiro de escopeta a un vecino suyo en Catarroja y se entregó tres horas después a la Guardia Civil en el mismo lugar donde había cometido el homicidio, alegó en su primera entrevista con los agentes de grupo de Homicidios de la Benemérita que el disparo se produjo de manera accidental tras un forcejeo entre ambos, según ha podido saber Levante-EMV de fuentes de toda solvencia.

El homicidio, adelantado por Levante-EMV en su edición digital, se descubrió a media mañana del domingo. Fue a las 11.20 horas, cuando los vecinos de la finca de cinco alturas situada en el 17 de la calle Charco de Catarroja dieron la voz de alarma tras encontrarse en la escalera a un hombre con una herida mortal en la cabeza. Tras recibir la llamada en el 112, enviaron al lugar una patrulla de la Guardia Civil de Alfafar-Catarroja y una ambulancia con equipo médico del SAMU. Fueron estos quienes certificaron que la víctima ya había fallecido por la gravedad de las heridas a la llegada de los efectivos sanitarios: el disparo le había destrozado la cara y parte de la cabeza.

Francisco Calabuig

Se fueron de la casa tras el disparo

La víctima es un hombre de 46 años, Pedro C. G. vecino de la finca, residente en la cuarta planta, que presentaba lesiones letales en la cabeza provocadas con una escopeta de caza. La víctima tenía antecedentes por violencia de género. Una mujer que estaba en la casa junto al fallecido, Pedro C. G., también fue conducida al cuartel de la Guardia Civil, para prestar declaración en calidad de testigo. El Tribunal de Instancia 4 de Catarroja, en funciones de guardia desde el lunes y hasta ayer domingo, procedió al levantamiento del cadáver poco antes de las 14.35 horas.

Según pudo confirmar Levante-EMV, en un primer momento tanto los agentes de la Guardia Civil de Alfafar-Catarroja como los vecinos temieron que el presunto homicida estuviera atrincherado en su domicilio. Aunque tras inspeccionar la finca, los agentes comprobaron que el autor de los disparos ya no estaba en el inmueble. De hecho, al cabo de unos minutos, varios testigos informaron de que el sospechoso, junto con su pareja y su hija de 6 años, que estaban presentes cuando sucedieron los hechos, abandonaron el lugar en un vehículo.

Horas después, mientras los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Catarroja rodeaban el edificio y los especialistas de Homicidios y del laboratorio de Criminalística hacían su trabajo dentro de la finca, el presunto asesino se presentó en la calle Charco, acompañado de dos familiares: su pareja y el padre de esta.

Tras una pequeña conversación con los agentes de Homicidios de la Guardia Civil, en la que el sospechoso se identificó y anunció que deseaba entregarse, el hombre fue conducido en un vehículo camuflado al cuartel de la Guardia Civil de Alfafar-Catarroja, donde quedó ingresado en un calabozo tras serle leídos sus derechos en calidad de detenido por un delito de homicidio.

Francisco Calabuig

Un relato con lagunas

Tanto el arrestado, Alberto R. B., como su mujer, que ya ha prestado declaración, coincidieron en su relato de los hechos. Ambos han asegurado que en ese momento estaban en el domicilio Alberto, su mujer y la hija menor de ambos, de 6 años, cuando Pedro C. G. llamó a la puerta de su vivienda en tono muy agresivo.

Inicialmente, no le quisieron abrir, porque esa actitud era habitual y solía enzarzarse con el resto del vecindario. Finalmente, Alberto le abrió la puerta para evitar que siguiera accionando el timbre y gritando que le molestaba el elevado volumen de la música, así que ambos hombres se enzarzaron en una discusión, que fue subiendo de tono.

En un momento determinado, Alberto R. B. ha explicado que fue Pedro C. G. se metió dentro del piso -hay sangre en varias estancias- y que fue él quien cogió la escopeta del interior de la casa, algo que deberá aclarar no solo la autopsia, sino también el informe de la inspección ocular.

Según esa versión, habría habido un forcejeo entre ambos, durante el cual el arma acabó disparándose y con Pedro C. G. muerto en el rellano. Tras coger la escopeta y dejarla sobre una cama, Alberto y su mujer cogieron a la niña y se fueron a casa del padre de ella.

La escopeta, recuperada en el piso

El presunto autor del homicidio regresó alrededor de las 14.10 horas, acompañado de su mujer y de su suegro, para entregarse -acción de la que fue testigo este periódico-, tras una breve conversación con los responsables de Homicidios de la Guardia Civil.

El detenido, que no pasará aún a disposición judicial, ya que ni siquiera ha prestado formalmente declaración, volvió al piso de la calle Charco al filo de las nueve de la noche, escoltado por la Guardia Civil, para realizar el pertinente registro en la vivienda, durante el cual los investigadores se incautaron del arma presuntamente empleada en el homicidio de Pedro C. G.

El asesinato de ayer se produce tras la oleada de tiroteos de este verano en varios puntos de l’Horta Sud. En poco más de una semana, dos personas fueron asesinadas y una tercera resultó gravemente herida en tres tiroteos en Alfafar, Xirivella y Alaquàs que no guardaban ninguna relación entre sí, aunque tenían muchos factores de trasfondo en común.