Investigan la muerte de un hombre por arma blanca en el barrio del Xenillet de Torrent

Los hechos ocurrieron este domingo sobre las 21.30 horas de la noche y la víctima falleció ya en el hospital por heridas de arma blanca

Un agente de la Policía Nacional, en una imagen de archivo.

Un agente de la Policía Nacional, en una imagen de archivo. / L. C. B.

Redacción Levante-EMV

La Policía Nacional investiga la muerte de un hombre por heridas de arma blanca este domingo en el barrio del Xenillet del municipio valenciano de Torrent, según han confirmado fuentes de las fuerzas de seguridad a Europa Press.

Los hechos ocurrieron este domingo sobre las 21.30 horas de la noche y la víctima falleció ya en el hospital por heridas de arma blanca. El Grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial ha abierto una investigación para esclarecer lo sucedido, han apuntado las mismas fuentes.

TEMAS

