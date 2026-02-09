Una reclusa muy conflictiva ataca a una funcionaria de prisiones en la cárcel de Picassent

Una interna muy conflictiva de la cárcel de Picassentha agredido a una trabajadora del centro que intermedió para separarla de una compañera, según ha informado Acaip-UGT en un comunicado y han confirmado fuentes penitenciarias.

El incidente tuvo lugar el pasado sábado en el patio del módulo 20 de la Unidad de Preventivos del Centro Penitenciario de Valencia, que alberga a internas muy conflictivas, con un historial de incidentes graves o muy graves durante su trayectoria penitenciaria, ha afirmado el sindicato.

En un momento dado, una de las internas comenzó a agredir a patadas a otra, con lo que dos de las funcionarias de servicio intentaron sujetar del brazo a la interna agresora, que se revolvió y propinó dos puñetazos en la mandíbula a una de las funcionarias, mientras la amenazaba gravemente con gritos de 'te tengo que matar, hija de puta'.

Hasta el lugar acudieron funcionarios de servicio de otros departamentos con el objetivo de intentar reducir a la interna, que continuaba muy violenta, lanzando patadas y puñetazos. Debido a la agresión, la funcionaria sufrió varias contusiones y un esguince cervical, que necesita de mayor observación, y por el que estará de baja laboral varias semanas.

En diciembre intentó morder a otra funcionaria

La interna tiene numerosos antecedentes de agresiones a funcionarias. El pasado mes de diciembre, durante un incidente regimental, intentó morder en repetidas ocasiones a una trabajadora. "Sin embargo, pese a este grave incidente, la interna no fue clasificada en un régimen de vida más restrictivo, ni se la trasladó de centro, lo que ha provocado en ella una sensación de total impunidad", han lamentado desde Acaip-UGT.

Desde el sindicato han denunciado públicamente esta situación "insostenible", "agravada por las graves deficiencias estructurales de seguridad del módulo que alberga a este tipo de internas".

"La Administración penitenciaria y, en concreto, la Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social de la Secretaría General de IIPP, es responsable directa de esta agresión -ha criticado Acaip-UGT-. Su política 'buenista' deja sin respuesta hechos muy graves que ocurren en los centros penitenciarios, ya que solo busca un maquillaje de las estadísticas", ha añadido.

El sindicato ha solicitado hoy la clasificación de la interna en el régimen de vida más estricto que existe y su traslado a otro centro penitenciario, de forma que, independientemente de otro tipo de actuaciones, su agresión tenga consecuencias inmediatas.

Noticias relacionadas

Además, Acaip-UGT exige la creación "urgente" de un protocolo realista de prevención de agresiones, "que contemple no solo las agresiones físicas, sino también las amenazas, el acoso sexual o los intentos de agresión que muchas veces quedan fuera de las estadísticas oficiales por la falta de reconocimiento por parte de la Administración".