Tres detenidos por atar, golpear y expulsar por la fuerza a un hombre de su casa en Manises

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres y una mujer como presuntos autores de una violenta detención ilegal cometida en una urbanización de Manises (Valencia), donde un hombre fue retenido, agredido y expulsado por la fuerza de la vivienda en la que residía desde hacía más de dos décadas.

Los hechos de los que ha informado el Instituto Armado en un comunicado ocurrieron pocos días después de que el legítimo propietario de la vivienda, un familiar de la víctima, vendiera el inmueble a terceros. El afectado se personó el pasado 18 de diciembre en las dependencias de la Guardia Civil que un grupo formado por unas diez o doce personas se presentaron en su casa y entraron a la fuerza armados con cuchillos, punzones y un arma de fuego.

Los detenidos eran los compradores

Una vez en el interior, los asaltantes, que acudieron acompañados por un cerrajero, redujeron al morador, le ataron las manos con bridas, le golpearon y le amenazaron de muerte en múltiples ocasiones. Durante el tiempo que lo tuvieron retenido en contra de su voluntad, le conminaron a que regresara nunca más a la vivienda. Posteriormente, cambiaron la cerradura y lo echaron de su casa por la fuerza, sin darle la posibilidad de que pudiera recoger sus pertenencias personales.

El testimonio de la víctima, que presentaba lesiones de carácter grave en el momento en el que fue a denunciar los hechos, permitió a los agentes del Puesto Principal de Aldaia iniciar una investigación que culminó con la identificación y detención, el pasado 7 de enero, de tres de los presuntos responsables. Dos de ellos resultaron ser los compradores del inmueble.

Investigado el cerrajero por omisión de socorro

A los arrestados se les imputan los delitos de detención ilegal, realización arbitraria del propio derecho, lesiones y amenazas. La investigación también ha derivado en la imputación de un cuarto implicado, un hombre de 42 años y nacionalidad italiana, investigado por un presunto delito de omisión del deber de socorro.

Según consta en las diligencias, mientras la víctima permanecía atada, los agresores contactaron con una empresa para instalar un sistema de seguridad en la vivienda. El trabajador acudió al domicilio y presenció la situación, pero no alertó en ningún momento a las fuerzas de seguridad.

Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Quart de Poblet, que se hará cargo de la causa.