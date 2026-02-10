Dos detenidos por el robo de 3.500 kilos de aluminio en una empresa de Chiva

Aprovechaban las zonas sin videovigilancia para escalar a la nave, acceder al interior, abrir los accesos e introducir un camión en el que cargaban todo el material sustraído. Así lo hicieron dos veces, una el 21 de septiembre y otra el 10 de octubre. Ahora, la Guardia Civil ha detenido a los responsables de sendos robos de aluminio en una nave industrial de Chiva como presuntos autores de dos delitos de robo con fuerza en las cosas.

La investigación de estos hechos de los que informa el Instituto Armado en un comunicado se iniciaron tras tener constancia de la denuncia de dos robos con fuerza cometidos en las instalaciones de una empresa de Chiva, cometidos con apenas 19 días de diferencia, en los que los ladrones sustrajeron 3.500 kilos de aluminio -cinco sacas de 700 kg cada una- con un valor aproximado de 4.500 euros.

Durante las pesquisas, que incluyeron el análisis de los vehículos implicados y el visionado de las cámaras de seguridad, así como los testimonios de varios testigos, los investigadores del Puesto Principal de Chiva pudieron identificar a dos personas, dos hombres de 30 y 43 años de edad, ambos de nacionalidad española, quienes actuaban de manera coordinada en la comisión de los robos.

El mismo modus operandi

El modus operandi empleado en los dos robos era idéntico. Este consistía en acceder a la nave mediante escalo. Una vez en el interior, buscaban zonas sin cobertura de videovigilancia y forzaban la puerta. Esto les permitía abrir completamente los accesos para introducir un camión y cargar todo el material.

Tras identificar a los sospechosos y localizarlos, los guardias civiles procedieron a su detención como presuntos autores de dos delitos de robo con fuerza en las cosas. Las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Requena.