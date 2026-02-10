Parto por sorpresa: Da a luz en su casa de València con la ayuda telefónica del CICU

Parto por sorpresa en València. Una mujer embarazada de 37 semanas dio a luz este lunes en su domicilio de la capital antes de la llegada de los servicios sanitarios, con la ayuda de su pareja y la asistencia telefónica de una médica coordinadora del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Según han informado fuentes sanitarias, sobre las 8.00 horas se recibió un aviso en el CICU alertando de que una mujer se había puesto de parto en su vivienda. Tras la llamada, se movilizó de inmediato una unidad del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) y una médica coordinadora contactó telefónicamente con el alertante, la pareja de la gestante.

El hombre informó de que la mujer había roto aguas y que las contracciones habían pasado de producirse cada cinco minutos a intervalos de tres minutos. Ante esta situación, la facultativa le indicó que ayudara a la mujer a tumbarse y colocarse en posición de parto, además de preparar varias toallas.

Madre e hijo están en buen estado

Pocos instantes después, el alertante advirtió de que la cabeza del bebé ya era visible, por lo que la médica le indicó que, en la siguiente contracción, la mujer empujara. En cuestión de minutos, la gestante dio a luz a su hijo en el domicilio familiar.

Siguiendo las instrucciones telefónicas de la médica del CICU, el recién nacido fue colocado piel con piel sobre la madre y ambos fueron cubiertos para mantener el calor.

Noticias relacionadas

A la llegada del equipo del SAMU, los sanitarios realizaron las maniobras necesarias para comprobar el estado de salud de la madre y el bebé, confirmando que ambos se encontraban en buen estado. Posteriormente, fueron trasladados en una ambulancia de soporte vital avanzado a un centro hospitalario para su valoración y seguimiento.