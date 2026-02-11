La jueza decreta prisión para el hombre que confesó haber matado a su vecino de un tiro en Catarroja

La jueza de la plaza 4 de la Sección Civil y de Instancia del Tribunal de Instancia de Catarroja ha decretado este miércoles el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para Alberto R. B., el hombre de 33 años que se entregó este domingo a la Guardia Civil tras matar de un disparo a su vecino, en el número 17 de la calle Charcos de Catarroja.

El detenido, que llegaba a la sede judicial pocos minutos antes de las 10.00 horas de este miércoles, se ha acogido a su derecho a no declarar y ha evitado aclarar las lagunas que presenta la versión que tanto él, en la entrevista inicial con los investigadores, como su mujer, en declaración formal, esgrimieron ante el grupo de Homicidios de la Comandancia de Valencia la misma tarde de los hechos, horas después de entregarse y confesar el crimen.

Sí que ha expresado estar "tremendamente arrepentido" por lo ocurrido, de lo que no guarda muchos recuerdos porque "estaba en shock". Asimismo, ha mostrado su predisposición a reparar el daño, segun ha informado su abogado, Miguel Ferrer. En este sentido, el letrado ha avanzado que Alberto "va a hacer todo los posible para subsanar el error que ha tenido", y va a intentar vender el inmueble de la calle Charcos para poder hacer frente a la responsabilidad civil e indemnizar a las hijas del fallecido.

El acusado ha sido trasladado en un furgón policial a la cárcel de Picassent poco antes de las 12.30 horas.

J.M. López

Según esta versión, la muerte de Pedro C. G., de 46 años, se produjo de manera accidental durante una discusión que estaba manteniendo con su vecino por el volumen de la música. En esa trifulca, Alberto habría salido con el rifle, un Winchester de calibre 22, sin saber que estaba cargado. Su mujer trató de quitárselo y empezó a forcejear con él, momento en el que disparó el arma cuando el cañón apuntaba al pecho de Pedro

Este miércoles, familiares directos del detenido se han abalanzado contra el vehículo policial que conducía a los juzgados de Catarroja al asesino confeso para tranquilizarlo. "Las niñas están bien, gordo", le ha gritado su pareja y madre de sus dos hijas, de 6 y 9 años. Tras la comparecencia, que ha durado poco más de XX horas, el arrestado ha sido trasladado a prisión como presunto autor de los delitos de asesinato (homicidio agravado por alevosía, ya que la víctima no tuvo defensa frente al rifle), lesiones, tenencia ilícita de armas y amenazas graves.

Cuatro armas intervenidas

Durante el registro practicado en la vivienda del detenido el domingo por la noche, horas después de entregarse y ser detenido, los investigadores requisaron cuatro armas de fuego de su domicilio: dos rifles y dos escopetas. Todas ellas - una de coleccionista, dos en uso, y una cuarta, de paintball- están a nombre de su mujer. Las tenía, según justificó la propietaria a los agentes, por dos motivos: porque le gustan las armas; y por miedo a que algunos de sus vecinos, entre ellos el fallecido, pudieran hacerle algo a ella o sus hijas, de seis y nueve años, con las que pasaba muchas horas sola en casa.

Francisco Calabuig

Es por este último motivo, según justificó, por el que el Winchester de calibre 22, con el que se produjo el ataque mortal, por lo que el arma estaba cargada. De hecho, fueron los agentes de la Guardia Civil los que quitaron los cartuchos a las escopetas y rifles que estaban municionadas durante el registro practicado en la vivienda. Si bien todas las armas que tenían eran totalmente legales, estas no estaban en las condiciones que debían estar, según marca la ley. Es decir, descargadas, desmontadas y dentro de un armero cerrado con llave, máxime cuando en la casa viven dos niñas pequeñas.