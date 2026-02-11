Once de años de cárcel para el maltratador que causó un incendio con siete heridos y daños millonarios en València para vengarse de su ex

La Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a once años de prisión a Borja M. M., el hombre que provocó un pavoroso incendio en un garaje de un residencial de la avenida Corts Valencianes -donde entró para quemar el coche del actual marido de su expareja a modo de venganza- tras declararlo culpable de un delito de incendio con peligro para la vida e integridad física de las personas, en concurso ideal con dos delitos menos graves de lesiones y otros cuatro delitos leves. El hombre que le acompañó esa noche y le esperó en las escaleras del edificio, Faustino O. P., coacusado en la causa, ha sido absuelto de todos los cargos al no considerar probado que participara en el siniestro ni que conociera las intenciones de su amigo con antelación.

La sentencia contra Borja incluye seis condenas de multa por dos delitos de lesiones y otros cuatro de lesiones leves que suman el pago de 2.400 euros. Asimismo, además de las costas del juicio, deberá de abonar los 904.216,22 euros que las 15 compañías de seguros adelantaron a los vecinos afectados, tanto personal como materialmente, con daños en sus viviendas y vehículos. Como consecuencia del incendio que causó intencionadamente se vieron afectadas quince viviendas, tres bajos, nueve trasteros y 17 vehículos. Además, siete personas resultaron lesionadas, una de ella estuvo cuatro días en la UCI mientras que otra es una menor de diez años.

Tenía todo planeado

Durante el juicio, el ahora condenado confesó que esa madrugada entró en el garaje de la actual pareja de su ex y roció el coche con un líquido inflamable antes de prenderle fuego. Alegó que lo hizo bajo los efectos de un "cóctel explosivo" de drogas, alcohol y antidepresivos. Además, su defensa, ejercida por el letrado Andrés Zapata, señaló que su representado arrastraba una fuerte depresión desde hacía tiempo porque su ex no le dejaba ver a sus hijos. Sin embargo, en su fallo, el tribunal no aprecia ninguna de estas dos circunstancias atenuantes al no ver probado que Borja tuviera un trastorno mental transitorio, ni que esa noche tuviera sus capacidades intelectuales y/o volitivas mermadas "ni por el consumo de drogas tóxicas, ni por otros motivos".

Estado en el que quedaron los vehículos de la víctima y de su actual novio. / Levante-EMV

En este sentido, recuerda que esa noche el ahora condenado, un hombre extremadamente violento con 21 detenciones a sus espaldas y antecedentes por delitos violentos y causas pendientes por tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas -y en prisión provisional por intentar matar de una paliza a su nueva novia- condujo su vehículo desde su casa a la de la actual pareja de su ex para "llevar a efecto el plan previamente elaborado". La sentencia sí que aprecia la atenuante de reparación parcial del daño, por el dinero que el acusado consignó antes del juicio para indemnizar a sus víctimas, y rechaza la violencia vicaria como el móvil de los hechos, tal y como apuntaban las acusaciones.

Era consciente de los riesgos

Los hechos ocurrieron la madrugada del 23 de junio de 2022, la noche que Borja había salido a celebrar su cumpleaños con varios amigos, entre ellos Faustino, a una discoteca de València. Al terminar la fiesta, fueron a casa del primero, donde siguieron consumiendo cocaína hasta que en un momento de la noche "se me cruzaron el rojo con el negro". Así, cogió unos guantes, una gorra, una mascarilla y un líquido inflamable para rellenar mecheros y los metió en una mochila.

Según los hechos declarados probados, a las 04.49 horas los dos amigos acudieron en el coche de Borja al residencial en el que vivía la actual pareja de su ex y accedieron al complejo con una llave que conservaba de cuando vivía de alquiler en uno de los pisos del edificio. Una vez dentro, mientras Faustino le esperaba en las escaleras, Borja fue al sótano-garaje y, tras localizar el coche de su víctima, sacó gasolina de una mochila, la roció en el parabrisas y en el capot delantero y le prendió fuego.

El magistrado destaca en la sentencia que el acusado lo hizo "a pesar de ser consciente del peligro que, en caso de propagación, implicaba para la vida e integridad física de los moradores de las viviendas del edificio y para los vehículos próximos, trasteros y otros elementos del inmueble susceptibles de ser dañados". El vehículo comenzó a arder de forma virulenta y el fuego se extendió rápidamente a otros vehículos, provocando un pavoroso incendio que afectó a varias viviendas, trasteros y otros elementos comunes de dos de los edificios del residencial. Además de los daños materiales, el incendio causó lesiones de diversa entidad a varios vecinos que se encontraban durmiendo en sus viviendas, y se precisó la intervención de los servicios de emergencia y de los bomberos para desalojar a los vecinos y evacuar a los heridos.

Borja M. y Faustino O. durante el juicio celebrado en València. / Daniel Tortajada

Borja y Faustino abandonaron el edificio a las 05.10 horas, tal y como recogieron las cámaras de seguridad. Si bien la responsabilidad de Borja ha quedado sobradamente probada, el juez no ve acreditado que Faustino conociera el plan urdido por su amigo para quemar el coche de su enemigo ni que hubiera contribuido de algún modo a la comisión de los hechos. De hecho, durante el juicio, tanto el coacusado como su defensa, ejercida por el letrado Vicente Boluda, remarcaron que esa noche acompañó a Borja por dos motivos: porque desconocía sus verdaderas intenciones; y porque estaban bajo los efectos del alcohol y las drogas.

"Me dijo que iba a pincharle las ruedas. Yo intenté quitarle la idea de la cabeza, pero íbamos ciegos y al final lo acompañé para no dejarle solo", remarcó el acusado, que ahora ha sido absuelto, en parte, porque el autor material de los hechos admitió que fue con él "porque le obligué, pero se quedó en las escaleras consumiendo cocaína.