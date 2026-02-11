A prisión un atracador que asaltaba gasolineras de Valencia armado con una escopeta

La Policía Nacional ha detenido en la provincia de Valencia a una violenta pareja de ladrones, quienes presuntamente robaban vehículos con violencia para posteriormente atracar estaciones de servicio. Se trata, según informa la policía en un comunicado, de dos hombres de 46 y 47 años de edad, a los que se le imputan los delitos de robo/hurto de uso de vehículo y robo con violencia e intimidación.

Están acusados, además, de los delitos de tenencia ilícita de armas, atentado a agente de la autoridad, lesiones y delito contra la seguridad vial. Los hechos, investigados por el grupo de Atracos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia y el grupo de Policía Judicial de la Comisaría Local de Quart de Poblet, ocurrieron entre noviembre y diciembre de 2025, cuando los ahora detenidos atracaron varias gasolineras de la provincia de Valencia, empleando, en algunas ocasiones, para intimidar a sus víctimas, una escopeta de caza.

Intimidaron con una escopeta a las víctimas

El primero de los atracos tuvo lugar el pasado 29 de noviembre, donde los dos sospechosos sustrajeron un vehículo en cuyo interior había una escopeta, diversa cartuchería y perros de caza, según informa la Jefatura Superior de Valencia en un comunicado. Los autores abandonaron a los canes en la carretera, llegando uno de ellos a ser atropellado, y posteriormente robaron con violencia en una estación de servicio de Sagunt.

Allí intimidaron con la escopeta sustraída y un arma blanca a empleados y clientes que se encontraban en el lugar, apoderándose de unos mil euros y teléfonos móviles. El vehículo sustraído fue localizado poco después en un desguace, siendo recuperado tanto este como la escopeta.

El segundo atraco se produjo días después, el 1 de diciembre, cuando robaron un turismo en el aparcamiento de un supermercado de Xirivella. Los autores bajaron al conductor a la fuerza y lo tiraron al suelo, huyendo a bordo del coche sustraído. A continuación se desplazaron a una gasolinera de Bétera, donde intimidaron con armas blancas a los trabajadores y robaron unos 500 euros. También amenazaron con un cuchillo en el cuello a varios clientes y les sustrajeron sus teléfonos móviles.

El turismo robado fue localizado circulando en el municipio de Paterna y en el momento de darle al alto emprendió la huida, ocasionando varios heridos en una colisión frontal con otro vehículo y abandonando a la carrera el lugar del accidente. El 6 de diciembre los ahora detenidos sustrajeron otro turismo en la avenida Maestro Rodrigo de Valencia, logrando escapar a la carrera tras una persecución en la que acabaron abandonando el vehículo.

Policías lesionados

El último hecho tuvo lugar el 16 de diciembre en Quart de Poblet, cuando uno de los sospechosos sustrajo con violencia una furgoneta. Los agentes observaron lo ocurrido y se inició una persecución por varias calles de la localidad, en la que el autor embistió con el furgón a los policías, causándoles lesiones así como daños en vehículos. Finalmente los agentes lograron detenerlo.

Días después, los investigadores arrestaron al segundo implicado y, previa autorización judicial, registraron su vivienda, donde recabaron más indicios de la participación de los sospechosos en los hechos delictivos. Los detenidos, con numerosos antecedentes policiales, han pasado ya a disposición judicial, decretándose para uno de ellos el ingreso en prisión provisional.