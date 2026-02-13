Acusa a su terapeuta de violarla cuando era menor durante una terapia del sueño

"No podía moverme, pero era consciente de todo lo que me hacía". La joven que denunció a su terapeuta por presuntamente violarla y tomarle fotos desnuda durante, al menos, una sesión de terapia del sueño, ha relatado ante el juez de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia cómo se produjo la supuesta agresión sexual de la que fue víctima cuando era menor de edad. Sucedió en 2017, cuando apenas tenía 16 años, pero no fue hasta 2023 cuando se vio con fuerzas de denunciarlo. No era fácil, porque en su caso, además, su agresor "era más un amigo de la familia que un simple médico".

"Al principio llegué a pensar que había sido un sueño", ha declarado la afectada, ahora con 25 años y todavía en tratamiento psicológico por estos hechos. Ha sido gracias a esta ayuda médica, y al apoyo de sus amigos, que le animaron a denunciar, por lo que decidió acudir a la justicia y poner en conocimiento de las autoridades lo que le ocurrió en casa de su terapeuta, donde ofrecía servicios de acupuntura, homeopatía y naturopatía. La víctima iba a su consulta desde que tenía dos años, porque era amigo de la familia y no les cobraba. Durante todos esos años le trató de varias lesiones y patologías, y ahora estaba recibiendo unas terapias del sueño porque tenía problemas de insomnio.

Le daba pastillas e infusiones

En concreto, ha detallado, fueron tres sesiones, en las que el terapeuta, aprovechando la confianza que tenía con la familia y que su mujer estaba en el extranjero, le decía que se tenía que dormir en su casa para hacer mediciones del sueño durante toda la noche para detectar anomalías en su cuerpo. Bajo la excusa del tratamiento, le proporcionaba pastillas e infusiones que la dejaban adormecida, le decía que se pusiera un pijama "fácil de quitar" y le pedía que durmiera sin ropa interior. A partir de ese momento, el hombre aprovechó el estado de la chica para supuestamente cometer la agresión sexual y tomarle fotos desnuda.

En una de las sesiones recuerda levantarse en la cama, desnuda y con una venda en los ojos, a pesar de que se había acostado vestida. "Él estaba tumbado a mi lado, empezó a tocarme y luego me penetró". En otra de las visitas, recuerda que estaba desnuda y que el acusado le arrastró al pie de la cama, donde comenzó a hacerle fotos de sus partes. "Recuerdo dos flashes", ha señalado. La joven le contó a su madre lo que había pasado, pero en ese momento no le creyó. Es por eso que continuó asistiendo a la consulta, aunque empezó a acudir acompañada de su madre. Años después, al cambiarse de ciudad y "tomar distancia" decidió denunciar al terapeuta, para el que la Fiscalía solicita 16 años de prisión por un delito de agresión sexual a menor y otro de corrupción de menores.

"Le hice fotos para ver la evolución"

El acusado, que ha solicitado declarar al final del juicio, ha negado los hechos y ha acusado a la víctima de habérselo inventado todo. De hecho, ha tratado de desacreditarla alegando que "siempre ha sido una niña difícil que requería mucha atención". El hombre ha reconocido que la conoce desde que tenía dos años, y que durante todo este tiempo le ha tratado problemas intestinales, de columna e incluso escoliosis. El acusado ha ofrecido un relato poco coherente y lleno de contradicciones, hasta admitir que la joven dormía en su casa y que le hizo algunas fotos, aunque ha alegado que en ambos casos contaba con el consentimiento de sus padres. "Le hice fotos, pero de la espalda, para ver el antes y el después de tratamiento", ha tratado de justificar ante las preguntas de la fiscal.

Los psicólogos y médicos forenses del Instituto de Medicina Legal de Granada que la atendieron a la víctima tras denunciar los hechos han coincidido que el relato de la afectada es coherente y han ratificado el contenido de los informes, que determinaron un impacto en su salud psíquica por un episodio de abusos sexuales y síntomas compatibles con haberlos sufrido. El abogado de la defensa ha tratado de introducir que esta agresión se hubiera producido en otro lapso de tiempo -algo que los médicos han cuestionado- y ha solicitado la declaración de una testigo, que dice ser "amiga de las dos partes" -de la familia de la víctima y del agresor- aunque ha reconocido que al conocer que habían denunciado al terapeuta se ofreció a declarar a su favor, sin más argumentos que su relación personal con él.

Visto para sentencia

Así, ha tratado de introducir, sin prueba alguna que lo acredite, que la familia de la víctima ha manifestado por el pueblo su intención de "sacarle el dinero". Un argumento también utilizado por el acusado, quien atribuye la denuncia al burofax que le envió a la familia para reclamarle el dinero de unos servicios "antes de que prescribiera". Sin embargo, la víctima ha recordado que esa notificación la envió después de que ella le denunciara, como represalia por haberlo hecho, quizás, sorprendido de que la joven hubiera encontrado el valor para hacerlo. El caso ha quedado visto para sentencia.