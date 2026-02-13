Detenidos unos ladrones reincidentes de Paterna tras pillarlos con cinco motos que robaron en un circuito

Cascos, protecciones, temporizadores y diez motocicletas competición. Es parte del botín que una pareja de ladrones sustrajo durante un robo cometido en enero en un circuito de Paterna. Parte de estos efectos fueron localizados en una planta baja, donde almacenaban otros objetos que habían sustraído en otros robos, como patinetes, bicicletas, herramientas o móviles, resolviendo una investigación policial que se ha saldado con la detención de dos personas, a los que se les acusa de un delito de robo con fuerza y otro de receptación.

Las investigaciones de estos hechos de los que ahora informa la Policía Nacional en un comunicado se pusieron en marcha después de que agentes de la Policía Local hallasen cinco motos de motocross en el interior de una furgoneta. Según pudo confirmar el grupo de Policía Judicial de la Comisaría Local de Paterna, estas habían sido sustraídas la noche anterior en un robo cometido en un circuito de la capital de l'Horta Nord.

En dicho asalto se denunció el robo de diez motocicletas, por lo que los agentes establecieron un dispositivo de vigilancia para tratar de localizar las cinco motos restantes, así como diverso equipamiento, como cascos, protecciones y temporizadores, que los ladrones sustrajeron durante el asalto.

Pillados in fraganti

Durante dicho dispositivo observaron a dos personas intentando sacar de un bajo unas motos. Tras varias indagaciones, confirmaron que se trataban de las que estaban buscando, por lo que procedieron a la detención de los sospechosos, un hombre y una mujer de 34 y 63 años respectivamente, como presuntos autores de un robo con fuerza.

Durante el registro del bajo donde habían estado escondidas las motos robadas, propiedad de la detenida, los agentes localizaron e intervinieron diversos efectos procedentes de diferentes robos cometidos en el municipio, como patinetes eléctricos, bicicletas, herramientas, teléfonos móviles e incluso cajas de aceite de oliva. De ahí que, además del robo, ahora se les impute a los arrestados un delito de receptación.

Devueltos la mayoría de los objetos

La Policía Nacional ha conseguido localizar a los propietarios de gran parte de los objetos robados y entregárselos de vuelta mientras continúa realizando gestiones para localizar al resto. Los arrestados, por su parte, ya han pasado a disposición judicial para declarar ante el juez, que decidirá las medidas cautelares que se les imponen hasta la celebración del juicio.