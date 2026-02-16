Benicàssim se concentra en repulsa al asesinato machista en el centro de salud

Benicàssim ha mostrado su "más absoluta repulsa ante el asesinato machista" de Ana, enfermera del centro de salud de la localidad, que ha ocurrido este lunes por la mañana mientras trabajaba. Centenares de vecinos y vecinas consternados se han concentrado en la plaza de Les Corts, junto al centro sanitario, convocados por Dones Progressistes.

Los vecinos han gritado consignas contra la violencia machista que ha azotado a la población, con mensajes en recuerdo de Ana y colocando velas en su memoria. El último crimen machista que se vivió en la provincia ocurrió en septiembre del 2024.

Vecinos con pancartas con el nombre de Ana, la mujer asesinada por su exmarido este lunes en Benicàssim. / EVA BELLIDO

Otras reacciones

No ha sido la única reacción ante la tragedia. La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, del PP, ha convocado un minuto de silencio para este martes en la institución provincial. "Condena rotunda, tolerancia cero frente a la violencia machista", ha subrayado Barrachina.

El PSPV de Castellón también ha condenado el mortal ataque: "La violencia machista ha manchado de sangre nuestra tierra. Existe, y mata. El negacionismo también mata". Asimismo, Compromís per Benicàssim ha recalcado que "ya basta de blanquear la violencia machista".