Benicàssim decreta dos días de luto oficial por el asesinato machista de la enfermera Ana
El Ayuntamiento condena el crimen y muestra sus condolencias a la familia
El Ayuntamiento de Benicàssim, gobernado por el Partido Popular y con Susana Marqués al frente, ha condenado este lunes el asesinato machista ocurrido en la localidad, que es el primero que ocurre en Castellón desde septiembre de 2024.
Asimismo, ha decretado dos días de luto en la localidad y ha convocado un minuto de silencio "en señal de duelo y respeto" a las 12.00 horas frente a la Iglesia de Santo Tomás de Villanueva.
"Rotunda condena"
"Aún consternados por el trágico asesinato de la enfermera del Centro de Salud de Benicàssim ocurrido esta mañana [de lunes], desde la Corporación Municipal queremos manifestar nuestra más rotunda condena ante cualquier tipo de violencia y, en especial, la que se ejerce contra las mujeres", han afirmado desde el consistorio después del crimen que ha acabado con la vida de la enfermera Ana S. a manos de su exmarido y en su lugar de trabajo, el Centro de Salud de Benicàssim.
Desde el Ayuntamiento han mostrado sus "más sinceras condolencias a la familia de la víctima", así como su "profundo apoyo a sus amigos y compañeros de nuestro Centro de Salud".
Este lunes ya ha tenido lugar una primera concentración ciudadana, que ha estado impulsada por Dones Progressistes de Benicàssim y a la que han acudido centenares de personas.
