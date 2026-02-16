Profesionales de Salud Mental apoyan al personal del centro de Benicàssim donde ha ocurrido el asesinato machista
Pertenecen al Hospital General de Castelló
Europa Press
Un equipo de profesionales de Salud Mental del Hospital General de Castellón está ofreciendo apoyo al personal del centro de salud de Benicàssim donde un hombre esta mañana supuestamente ha apuñalado a su expareja, la cual ha fallecido, según ha informado la Conselleria de Sanitat.
El centro de salud donde se han producido los hechos permence cerrado, mientras que el Punto de Atención Continuada, que cuenta con acceso independiente al centro de salud, tenía previsto abrir en su horario habitual, a partir de las 15 horas, con la asistencia de profesionales de otros centros.
Hasta el Centro de Salud de Benicàssim se han desplazado esta mañana el director general de Atención Primaria, Carlos Momparler, y el gerente de la Agrupación Sanitaria Interdepartamental de Castellón, Raúl Ferrando.
Con arma blanca
La Guardia Civil ha detenido al varón por presuntamente matar con un arma blanca a su expareja, una enfermera de 64 años en el Centro de Salud de Benicàssim (Castellón), según han confirmado fuentes del instituto armado y de la Subdelegación del Gobierno.
Los hechos se han registrado este lunes por la mañana en el Centro de Salud de Benicàssim, donde trabajaba la víctima.
Los servicios médicos han estado atendiendo a la mujer en el centro de salud y posteriormente fue trasladada en una ambulancia del SAMU al Hospital General de Castellón con pronóstico reservado, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU). Finalmente, la sanitaria ha fallecido, según el instituto armado.
