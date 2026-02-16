Satse y el Consejo de Enfermería condenan el asesinato de su compañera en Benicàssim
Afirman que la víctima "dejará una huella imborrable" entre sus pacientes y compañeros
El Sindicato de Enfermería, Satse, ha expresado este lunes su "más firme y rotunda condena por el asesinato de la enfermera" ocurrido esta mañana de lunes en el centro de salud de Benicàssim, presuntamente a manos de su exmarido.
"Este crimen, perpetrado en su lugar de trabajo, constituye un acto de violencia intolerable que vuelve a golpear a toda la sociedad. Nos solidarizamos con la familia, amigos, compañeras y compañeros de la víctima, y les trasladamos nuestro más sentido pésame en estos momentos de profundo dolor", han dicho desde Satse.
Reconocimiento a la trayectoria
El sindicato ha querido reconocer "su larga trayectoria profesional como enfermera dedicada a ofrecer cuidado sprofesionales con compromiso y vocación". "Estamos convencidos de que su labor y dedicación dejará una huella imborrable tanto en sus pacientes como en los profesionales sanitarios con los que ha trabajado durante sus años de dedicacióna la comunidad", han añadido.
De acuerdo con Satse, la violencia machista "exige el compromiso firme de todas las instituciones y del conjunto de la ciudadanía para su erradicación".
Asimismo, han hecho un llamamiento a la responsabilidad colectiva para no normalizar ninguna forma de violencia, control o dominación. "La sensibilización, la educación en igualdad y la denuncia social son herramientas fundamentales para avanzar hacia una sociedad libre de violencia machista. Frente a la violencia, unidad, firmeza y compromiso", han agregado.
Asimismo, el Consejo General de Enfermería ha condenado el "brutal" asesinato, en otra nota recogida por EFE.
