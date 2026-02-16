Una trabajadora sanitaria, en estado crítico tras ser apuñalada en el centro de salud de Benicàssim

Una trabajadora sanitaria se encuentra en estado crítico tras haber sido apuñalada por un hombre en el Centro de Salud de Benicàssim este lunes por la mañana, según han confirmado fuentes de toda solvencia a Mediterráneo.

Por el momento, se desconocen más detalles de este escalofriante suceso que ha azotado a la localidad de la Plana Alta, y las autoridades mantienen todas las hipótesis abiertas.

La mujer acuchillada es una trabajadora sanitaria, si bien las fuentes no han podido determinar si se trata de una enfermera o una médico.

El dispositivo frente al Centro de Salud de Benicàssim. / Gabriel Utiel

El presunto autor, detenido

Los servicios sanitarios, la Guardia Civil y la Policía Local están en el lugar de los hechos, en un amplio despliegue de fuerzas.

De hecho, el presunto autor de los hechos ha podido ser detenido allí mismo, de acuerdo con las mismas fuentes. Ya bajo cusotida, ha sido trasladado a las dependencias de la Guardia Civil de Benicàssim.

Numerosas personas que se han congregado a las puertas del Centro de Salud benicense, el principal del municipio, tras conocerse que algo había ocurrido allí.

Información en elaboración

