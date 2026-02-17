Grave atropello a un patinete en Mislata

Grave atropello en Mistala a última hora de esta tarde del martes, sobre las 20 horas. El accidente ha ocurrido en el cruce de la calle Padre Llansol con la calle Felipe Bellver, cuando un coche de la marca Citroën ha embestido contra un patinete justo en el paso de peatones.

Al parecer, el ocupante del patinete se ha estrellado contra la luna del coche y ha resultado gravemente herido. Los servicios sanitarios del SAMU lo han trasladado al hospital y la Policía Local ha regulado el tráfico tras el alcance.

Según ha podido confirmar este periódico, el accidente ha sido grave tras el golpe fuerte del vehículo, pero no tiene víctimas mortales. La luna y el techo del turismo han quedado muy dañados.