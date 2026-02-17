Mueren cinco personas en un incendio en un bloque de pisos de Barcelona

Un incendio en un bloque de pisos de Manlleu (Osona, Barcelona) ha dejado cinco víctimas mortales y cuatro heridas leves. El fuego se ha originado este lunes por la noche en un trastero habilitado como vivienda en el tejado de un bloque de cinco pisos ubicado en la calle Montseny cuando, por motivos que se desconocen, las personas que se encontraban dentro no han podido salir.

Los Bombers de la Generalitat han recibido el aviso a las 21:10 horas y varios vecinos han llamado al 112 alertando del incendio en el piso superior y la presencia de humo en la escalera. Un total de 13 dotaciones se han activado y cuando han llegado al lugar de los hechos se han encontrado con el edificio totalmente desalojado.

Un binomio de bomberos localizó el foco y procedió a la extinción del fuego, que se dio por extinguido a las 21:41 horas. En el interior, los efectivos hallaron a una primera víctima en situación de parada cardiorrespiratoria. Los servicios de emergencia agilizaron los trabajos de búsqueda del resto de personas y, dentro del trastero, localizaron a otras cuatro víctimas. Pese a los esfuerzos de los bomberos y de los equipos del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que activaron 11 ambulancias y dos equipos de apoyo psicológico, no se pudo hacer nada por sus vidas.

Cuatro personas resultaron heridas leves. Tres de ellas recibieron el alta tras ser atendidas en las ambulancias desplazadas al lugar, mientras que la cuarta no quiso ser trasladada a ningún centro hospitalario.

Investigación abierta

La Unidad de Investigación de los Mossos d'Esquadra, con el apoyo de varias patrullas de seguridad ciudadana, se ha hecho cargo de la investigación para aclarar las causas del siniestro. Por su parte, la Policia Local ha prestado apoyo inmediato a los vecinos que han salido del edificio, alarmados por el humo de la escalera.