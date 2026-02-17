Benicàssim recuerda con lágrimas y rabia a Ana, una de sus más queridas enfermeras y víctima de la violencia machista

Emoción, incromprensión y rabia. Esos son los sentimientos que resumen el acto oficial de este martes del Ayuntamiento de Benicàssim en recuerdo de Ana Sorribas, la víctima de violencia machista asesinada el lunes en el centro de salud local en el que se encontraba trabajando. Su expareja, Vicente G. V., acudió al ambulatorio con dos grandes cuchillos y la mató de varias puñaladas en el pecho y en la espalda.

La alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués, y la subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García Valls, han encabezado un sentido minuto de silencio por una de las enfermeras más queridas del municipio: decenas de compañeros del centro de salud y también otros tantos pacientes suyos, se han sumado al acto con dolor. Las lágrimas desconsoladas de muchas de sus compañeras del centro han marcado una jornada que 24 horas antes no podían imaginar estar viviendo.

La alcaldesa: "Ana se convertirá en memoria y denuncia"

"Esta convocatoria jamás debería haberse realizado", ha iniciado su discurso Marqués (PP), quien ha comparecido visiblemente afectada y también entre lágrimas. "Tu nombre, Ana, ha quedado suspendido en un lugar que debería ser refugio del cuidado. Donde se protege la vida, la tuya fue arrebatada por quien un día prometió quererte", ha expresado la alcaldesa de Benicàssim el acto realizado frente a la Iglesia de Santo Tomás.

El minuto de silencio en Benicàssim en homenaje a Ana Sorribas. / Toni Losas

Según ella, la mujer asesinada "se convertirá en memora y en denuncia" y ha pedido que su recuerdo sea "semilla de conciencia y de cambio".

"Que tu recuerdo nos obligue a mirar de frente a esta realidad y a no callar más. Ana, ten la certeza de que los vecinos de Benicàssim no te vamos a olvidar", ha incidido, Marqués. Según ha dicho, la violencia contra la mujer "se disfraza de control, de celos y de posesión", y no va a "consentir que nadie la normalice".

Miembros de todos los partidos de la corporación municipal del Ayuntamiento de Benicàssim han estado presentes en el acto de homenaje, incluidos los dos representantes de Vox en la localidad.

"Esta es la lacra del siglo XXI"

Posteriormente, en declaraciones a la prensa, Marqués ha recalcado que desde el Ayuntamiento trabajan "de manera constante para evitar esta lacra que se ha convertido en la lacra del siglo XXI".

"En este momento hay que acompañar a la familia con esta pérdida tan grande y a los compañeros de profesión, que han tenido que vivir uno de los episodios más lamentables que se puede vivir", ha añadido.

Conocidas y compañeras de la asesinada, este martes en el acto de homenaje en Benicàssim. / Toni Losas

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Benicàssim ha decretado dos días de luto oficial, de los cuales este martes se está desarrollando el primero. El mismo lunes ya se había realizado una primera concentración de homenaje organizada por Dones Progresistes de Benicàssim, también con centenares de asistentes.

García Valls: "No caben en la sociedad"

La socialista Antonia García Valls, en representación del Gobierno, ha considerado en atención a los medios que cuando se dice que todas las personas caben en la sociedad, hay un grupo que "no cabe en la sociedad", que es el de los agresores machistas.

García Valls ha mostrado asimismo el compromiso del Ejecutivo de Pedro Sánchez para erradicar todas las violencias contra las mujeres.