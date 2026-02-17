Detienen a tres menores por apuñalar a un joven en una zona de ocio de Playa de San Juan en Alicante
La víctima sufrió dos heridas de arma blanca en un hombro y en la nalga en el transcurso de una discusión
INFORMACIÓN
Tres menores han sido detenidos por su supuesta implicación en la agresión a un joven que resultó herido por arma blanca en el hombro izquierdo y en la nalga en una zona de ocio de Playa de San Juan, en Alicante, según han confirmado este martes a Efe fuentes de la Policía Nacional.
Los hechos ocurrieron a finales de enero, al parecer por una discusión, y las detenciones fueron llevadas a cabo la semana pasada por la Policía Nacional, han indicado las mismas fuentes.
Uno de los supuestos agresores habría sido el que sacó un arma blanca con la que se produjo el apuñalamiento de la víctima, de 18 años, quien fue atendida en un centro sanitario, donde le practicaron varios puntos de sutura, tras lo cual se presentó la denuncia.
Las citadas fuentes han señalado que las actuaciones han sido remitidas a la Fiscalía de Menores de Alicante.
