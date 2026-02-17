Conmoción en la localidad
Un familiar de la madre y su hija de 12 años asesinadas en Xilxes: "El marido pegaba a mi prima desde hacía tiempo"
Una vecina ha sido la primera en encontrarse al detenido por este crimen
El hallazgo de una mujer de 47 años y su hija de 12 en Xilxes ha conmocionado a esta localidad de la Plana Baixa. Varias decenas de personas se encuentran desde media tarde en las inmediaciones del lugar del crimen, que además está en las inmediaciones de la iglesia y frente a la sede de la Policía Local.
Entre las personas congregadas había testigos y conocidos de la familia. La vecina que se encontró en primer lugar al marido y padre de las víctimas contaba a Mediterráneo que se lo había encontrado alterado por la calle. "Como es sordomudo, ha empezado a hacerme la señal de un degollamiento con el dedo en el cuello, y entonces hemos sabido que pasaba algo". Inmediatamente dio el aviso.
Investigación en marcha
El hombre se encuentra detenido en dependencias de la Policía Local, según ha podido confirmar este periódico, y es objeto de las primeras sospechas de personas que conocían a la familia. El primo hermano de la mujer fallecida, José, detalló que estaba "asimilando todavía" este suceso. "He venido corriendo desde mi trabajo, en l'Alcora", y cree que lo ocurrido "son represalias, porque él salió de la cárcel hace poco, debido a que lo denunció".
Añadió que el hombre "pegaba a mi prima desde hacía tiempo", y afirmó que lo ocurrido "le cuadra", aunque apunta a la cautela: "Hay que demostrarlo".
Julia, una tía de la mujer asesinadam, afirmaba estar "en shock, y no me puedo creer como este tío [el detenido] estaba dándole abrazos por a los primos de ella cuando han llegado".
La noticia ha generado una profunda consternación en Xilxes, donde vecinos y allegados permanecen pendientes del avance de la investigación.
