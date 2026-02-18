Vicente, hermano y tío de las víctimas degolladas en Xilxes: "Estaban en trámites de separación y habían tenido problemas"

Xilxes continúa conmocionado tras el asesinato de una mujer de 47 años y su hija de 12, halladas degolladas en su vivienda de la calle Cova Santa. Mientras la investigación sigue su curso, el dolor se ha instalado en el municipio de la Plana Baixa, que este miércoles ha guardado un emotivo minuto de silencio en recuerdo de las víctimas.

Vicente Bou, hermano de la mujer asesinada y tío de la menor, aseguraba que la familia está “a la espera de saber qué ha pasado”. “Me enteré ayer por la tarde de lo que había pasado. El domingo fue el último día que la vi”, explicaba visiblemente afectado.

Bou confirmaba que su hermana estaba en trámites de separación y que existían antecedentes de conflictos en la relación. “Sé que estaban en trámites de separación. Sabía que había problemas familiares, problemas de violencia de género y había orden de alejamiento”, señaló.

El exmarido y padre de la menor se encuentra detenido por el presunto quebrantamiento de la orden de alejamiento que tenía en vigor respecto a ambas víctimas, mientras la Guardia Civil continúa recabando pruebas para esclarecer lo ocurrido.

Un pueblo roto por el dolor

Decenas de vecinos se han concentrado ante el Ayuntamiento para mostrar su rechazo a la violencia y trasladar su apoyo a la familia. La concejala Maite Melchor fue la encargada de leer el comunicado institucional de duelo, en el que recordó que “sus vidas han sido arrebatadas de manera tan injusta” y que su ausencia “se siente de manera profunda” en el municipio.

“Son parte de nuestras calles y plazas. Cada recuerdo vive en nosotros”, expresó durante la lectura. El texto trasladó también “el abrazo más sincero” a la familia y subrayó que “toda la comunidad está con vosotros, sosteniéndoos en este momento tan difícil”.

El comunicado reafirmó además el “compromiso de recordar sus vidas con dignidad”, así como el “rechazo a cualquier acto de violencia y conducta que pueda dañar a los demás”. “Lloramos juntos, pero abrazamos su recuerdo”, concluyó, incidiendo en la importancia de “cuidarnos y respetarnos unos a otros”.

Por su parte, el alcalde, Ismael Minguet, invitó a todo el pueblo a trasladar el pésame “al hermano, tíos y resto de familiares” y reconoció la incredulidad que ha provocado el crimen en la localidad. “No creemos que algo así pueda llegar a nuestro pueblo, pero también llega aquí”, afirmó. El primer edil agradeció la presencia de los vecinos en la concentración y el apoyo mostrado a la familia.

Noticias relacionadas

La investigación judicial sigue abierta para esclarecer todos los extremos de un crimen que ha dejado a Xilxes sumido en la consternación.