Caos en la A-3 a la altura de Loriguilla: cinco kilómetros de retención y dos carriles cortados tras un accidente

Un accidente registrado este jueves en la A-3, a la altura de Loriguilla, ha provocado el caos en la autovía en hora punta. El siniestro, ocurrido en torno a las 14:30 horas, se ha producido, en teoría, por el vuelco de una excavadora.

El incidente ha generado el largas colas en la autovía en sentido Madrid-València, con retenciones que, a esta hora, alcanzan ya los cinco kilómetros. En concreto, tal y como ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT) a este diario, las colas se extienden desde el kilómetro 332 hasta el 337, punto exacto donde se ha registrado el accidente.

En estos momentos permanecen cortados dos carriles, el derecho y central, lo que mantiene una circulación muy lenta en la zona y complica el tránsito en uno de los principales accesos a la ciudad.