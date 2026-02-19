Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Estación autobusesPlaya TavernesCheste automociónTerrazas Ayuntamiento ValènciaDavid UclésEmpleo gigafactoríaViviendas ValènciaCentros menoresFilosofíaConexión Sagunt-AP7Vallivana Picassent
instagramlinkedin

Tráfico

Caos en la A-3 a la altura de Loriguilla: cinco kilómetros de retención y dos carriles cortados tras un accidente

Según la DGT el siniestro ha ocurrido en torno a las 14:30 horas

Varios kilómetros de retención en la A-3 por un accidente a la altura de Loriguilla.

Varios kilómetros de retención en la A-3 por un accidente a la altura de Loriguilla. / DGT

Lucía Camporro

Lucía Camporro

València

Un accidente registrado este jueves en la A-3, a la altura de Loriguilla, ha provocado el caos en la autovía en hora punta. El siniestro, ocurrido en torno a las 14:30 horas, se ha producido, en teoría, por el vuelco de una excavadora.

El incidente ha generado el largas colas en la autovía en sentido Madrid-València, con retenciones que, a esta hora, alcanzan ya los cinco kilómetros. En concreto, tal y como ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT) a este diario, las colas se extienden desde el kilómetro 332 hasta el 337, punto exacto donde se ha registrado el accidente.

Noticias relacionadas

En estos momentos permanecen cortados dos carriles, el derecho y central, lo que mantiene una circulación muy lenta en la zona y complica el tránsito en uno de los principales accesos a la ciudad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. David Uclés (Escritor): 'No me voy a ir de un país al que adoro porque algunos no paren de ladrarme
  2. Debate sobre el autobús en València: ¿merece la pena recuperar la Estación Sur de hace 60 años?
  3. Cheste reserva un parcela de más de 600.000 metros para atraer un fabricante chino de automoción
  4. Los vecinos de Xeraco, Miramar y Guardamar de la Safor podrán utilizar por primera vez un 'taxi a demanda
  5. Adiós a las playas de Tavernes de la Valldigna: Expertos de la UPV alertan de que los nuevos diques en Cullera agravarán la erosión en la costa de la Safor
  6. Educación avisa: los municipios que quieran festivos por Fallas deben justificar la excepcionalidad real y acreditada
  7. Catalá, sobre la doble estación de autobuses de València: 'Habrá que consensuar la propuesta
  8. El viento no da tregua: la Aemet activa avisos en la Comunitat Valenciana por la llegada de la borrasca Pedro

Emilio Delgado abandona el Pleno después de la burla de una diputada de VOX: “Bienvenido a la extrema derecha”

Sacan del mercado inmobiliario el chalé de Canals marcado por un trágico suceso hace 20 años

Sacan del mercado inmobiliario el chalé de Canals marcado por un trágico suceso hace 20 años

Repaso gráfico a la historia del Port de Sagunt

Repaso gráfico a la historia del Port de Sagunt

Qué son los Therian, la nueva moda de la que todo el mundo habla: "Me ayuda a conectarme con la naturaleza y mi ser"

Qué son los Therian, la nueva moda de la que todo el mundo habla: "Me ayuda a conectarme con la naturaleza y mi ser"

Históricas medallas para España los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán- Cortina

Almussafes convierte un antiguo restaurante en un centro de negocios en el polígono Juan Carlos I

Almussafes convierte un antiguo restaurante en un centro de negocios en el polígono Juan Carlos I
Tracking Pixel Contents