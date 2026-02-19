Detenida una pandilla de violentos atracadores, la mayoría menores, por una oleada de robos violentos en València

Actuaban en grupo, usando una "violencia desmedida" y, en algunos casos, empuñando armas blancas para intimidar a sus victimas y robarles sus objetos personales. En otras ocasiones el móvil ni siquiera era el robo, y agredían a sus objetivos de forma gratuita y sin motivación aparente, ya que no llegaban a sustraerles ningún objeto.

Tras meses de investigación, la Policía Nacional ha conseguido detener a los autores de esta oleada de robos violentos que había sembrado el terror entre los vecinos del distrito de Tránsits de València.

Actuaban en la misma zona

Se trata, según informa la Jefatura Superior de Policía de Valencia en un comunicado, de 19 jóvenes de entre 13 y 20 años, la mayoría de ellos menores de edad. De hecho, solo uno de los arrestados supera la mayoría de edad. A todos se les acusa de diez delitos de robo con violencia y dos delitos de lesiones, por los hechos que presuntamente cometieron en el barrio de Marxalenes y sus aledaños a lo largo del pasado mes de diciembre.

Gracias a las investigaciones llevadas a cabo por la Brigada Provincial de Policía Judicial y la Comisaría de distrito de Tránsits, los agentes pudieron comprobar que la banda que había sembrado el caos en el vecindario empleaba siempre el mismo modus operandi: que actuaban en grupo; y que usaban una violencia extrema para robar y agredir a sus víctimas.

Son menores de edad

Durante las pesquisas, los investigadores averiguaron que los hechos los estaba cometiendo una pandilla de jóvenes de entre 13 y 20 años. Tras identificar a los sospechosos, los policías detuvieron a 18 de ellos, todos menores de edad, como presuntos autores de diez delitos de robo con violencia y dos delitos de lesiones.

Los detenidos ya han pasado a disposición judicial para comparecer ante el juez de menores, quien deberá acordar las medidas cautelares que se les imponen. Por su parte, la policía mantiene abiertas las investigaciones para el total esclarecimiento de los hechos.