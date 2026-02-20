Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Dimisión EmergenciasLuis de GuindosVelocidad CercaníasTerrazas AyuntamientoTherianCentros menores17 marzo OlivaConexión Sagunt-AP7Calor IES OntinyentVPP AlziraBeca Amancio Ortega Alfafar
instagramlinkedin

Abdelkader B., en los juzgados de Vila-real para declarar por el doble crimen de Xilxes

El ex marido y padre, respectivamente, de la mujer y la niña de 12 años acuchilladas y degolladas dará su versión de los hechos

Gritos e insultos tras el registro de la vivienda del asesino de su ex mujer y su hija de 12 años en Xilxes

Gritos e insultos tras el registro de la vivienda del asesino de su ex mujer y su hija de 12 años en Xilxes

Teresa Domínguez

Adrián Bachero

Abdelkader B., el exmarido y padre de la mujer y la menor de 12 años cuyos cadáveres fueron hallados degollados en una vivienda de Xilxes, ya está en los juzgados de Vila-real para declarar por el crimen. El doble asesino machista ha llegado en una furgoneta de la Guardia Civil y en la entrada en los juzgados le esperan un grupo de personas para recriminarle sus acciones.

El hombre fue arrestado tras el hallazgo sin vida de ambas víctimas en su vivienda de Xilxes y la investigación ha seguido su curso hasta el punto que la Guardia Civil encuentró ayer el móvil en la habitación que Abdelkader B. tenía alquilada en Benicalap, desde donde envió los mensajes con las fotos de las víctimas degolladas dos días después del doble crimen.

Noticias relacionadas

El presunto asesino, que en la jornada de ayer seguía sin querer colaborar, pintó en negro una esvástica, mal hecha, y un segundo símbolo nazi en la pared del cuarto de María José.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Adiós a las playas de Tavernes de la Valldigna: Expertos de la UPV alertan de que los nuevos diques en Cullera agravarán la erosión en la costa de la Safor
  2. Debate sobre el autobús en València: ¿merece la pena recuperar la Estación Sur de hace 60 años?
  3. David Uclés (Escritor): 'No me voy a ir de un país al que adoro porque algunos no paren de ladrarme
  4. La plaza del Ayuntamiento de València ordenará las terrazas de hostelería: Mismos colores, materiales, iluminación, rótulos y estilo
  5. Cheste reserva un parcela de más de 600.000 metros para atraer un fabricante chino de automoción
  6. Los vecinos de Xeraco, Miramar y Guardamar de la Safor podrán utilizar por primera vez un 'taxi a demanda
  7. La oferta de empleo de la gigafactoría, en el foco de alcaldes de Morvedre
  8. Trabajadores de centros valencianos de menores denuncian: 'Hemos visto ratas en las zonas comunes y cucarachas en las habitaciones de los chavales

La acción policial libera 2.000 plazas de aparcamiento de Sagunt

La acción policial libera 2.000 plazas de aparcamiento de Sagunt

Localizada sin vida en Matavenero (León) la mujer alemana desaparecida

Localizada sin vida en Matavenero (León) la mujer alemana desaparecida

Los seis robos y cinco agresiones sufridos por Begoña de la Concepción, Fallera Mayor de València de 1983

Los seis robos y cinco agresiones sufridos por Begoña de la Concepción, Fallera Mayor de València de 1983

Ciervos muestran misteriosas señales que brillan en ultravioleta en los bosques

Ciervos muestran misteriosas señales que brillan en ultravioleta en los bosques

Art al carrer de Picanya presenta su nuevo cartel de Visa Promig

Art al carrer de Picanya presenta su nuevo cartel de Visa Promig

El hospital de Dénia incorpora una técnica avanzada que permite diagnosticar enfermedades pulmonares de forma precisa y mínimamente invasiva

El hospital de Dénia incorpora una técnica avanzada que permite diagnosticar enfermedades pulmonares de forma precisa y mínimamente invasiva
Tracking Pixel Contents