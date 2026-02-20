Un hombre fallece en un accidente de motocicleta en la carretera de El Saler
El accidente ha tenido lugar poco antes de las 21:00 horas en el punto kilométrico 3 de la citada vía
EFE
València
Un hombre ha fallecido esta tarde en un accidente de tráfico cuando circulaba con una motocicleta por la carretera CV-500, conocida como carretera de El Saler.
Según ha informado a EFE el Centro de Gestión de Tráfico, el accidente ha tenido lugar poco antes de las 21:00 horas en el punto kilométrico 3 de la citada vía.
Por causas que se desconocen, el motorista ha sufrido un accidente y ha muerto, según las fuentes.
