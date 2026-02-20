Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un hombre fallece en un accidente de motocicleta en la carretera de El Saler

El accidente ha tenido lugar poco antes de las 21:00 horas en el punto kilométrico 3 de la citada vía

Una unidad del SAMU en una imagen de archivo.

Una unidad del SAMU en una imagen de archivo. / Levante-EMV

EFE

València

Un hombre ha fallecido esta tarde en un accidente de tráfico cuando circulaba con una motocicleta por la carretera CV-500, conocida como carretera de El Saler.

Según ha informado a EFE el Centro de Gestión de Tráfico, el accidente ha tenido lugar poco antes de las 21:00 horas en el punto kilométrico 3 de la citada vía.

Por causas que se desconocen, el motorista ha sufrido un accidente y ha muerto, según las fuentes.

