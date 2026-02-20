Investigan un presunto caso de abuso sexual entre menores en un centro de Vinaròs
La directora del centro de menores ha interpuesto la acusación y la investigación se encuentra abierta
Iván Fernández
La autoridades investigan una denuncia por un presunto abuso entre menores, ocurrido esta semana en el centro de menores de Vinaròs. Ha sido la directora de las instalaciones la que ha interpuesto esta denuncia.
La Guardia Civil investiga esta denuncia por un suceso entre menores. Se trataría de un presunto caso de abuso en el que un menor habría coaccionado a una compañera trans con tocamientos sexuales a cambio de no decir nada sobre su condición sexual. No han trascendido más detalles sobre su identidad ni sobre las circunstancias concretas de lo ocurrido, con el objetivo de preservar su intimidad.
Desde la Comandancia de la Guardia Civil no se han aportado más datos, ya que la investigación está en curso.
