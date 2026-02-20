Sucesos
La Policía Nacional busca a los autores de una paliza a un hombre de unos 60 años en Córdoba
La agresión ocurrió este jueves por la tarde, en las inmediaciones de un campo de fútbol, y los agentes identificaron a personas que podrían estar relacionadas con los hechos
Pilar Cobos
La Policía Nacional busca a los autores de una paliza sufrida por un hombre, de unos 60 años de edad, este jueves por la tarde, cuando se hallaba en las inmediaciones del parque de Las Margaritas-Colonia de la Paz en Córdoba. La víctima habría acudido a un centro sanitario por sus propios medios y denunció la agresión.
Testigos de lo ocurrido han relatado a Diario Córdoba que los agresores golpeaban al perjudicado "sin piedad". La riña tuvo lugar minutos antes de las 18.30 horas, en las inmediaciones de un campo de fútbol.
Una riña con varios participantes
La Policía Nacional ha confirmado que recibieron un aviso por la existencia de una riña en la que participaban varias personas, agrediendo a otra, en la vía pública. Cuando los agentes acudieron al lugar, los presuntos agresores habían huido, pero identificaron a personas que podrían estar relacionadas con lo ocurrido.
Así las cosas, en estos momentos la Policía Nacional investiga los hechos para tratar de esclarecer las circunstancias en las que se produjeron y establecer presuntas responsabilidades. Por el momento, no hay detenidos.
- Adiós a las playas de Tavernes de la Valldigna: Expertos de la UPV alertan de que los nuevos diques en Cullera agravarán la erosión en la costa de la Safor
- Debate sobre el autobús en València: ¿merece la pena recuperar la Estación Sur de hace 60 años?
- David Uclés (Escritor): 'No me voy a ir de un país al que adoro porque algunos no paren de ladrarme
- La plaza del Ayuntamiento de València ordenará las terrazas de hostelería: Mismos colores, materiales, iluminación, rótulos y estilo
- Cheste reserva un parcela de más de 600.000 metros para atraer un fabricante chino de automoción
- Treinta años después, Adif ‘soluciona’ el principal punto negro de las Cercanías de València: reduce la velocidad de 30 a 10 km/hora
- Los vecinos de Xeraco, Miramar y Guardamar de la Safor podrán utilizar por primera vez un 'taxi a demanda
- La oferta de empleo de la gigafactoría, en el foco de alcaldes de Morvedre