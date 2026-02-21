Dos menores atropellados en un paso de peatones en Nules

Cuando faltaban pocos minutos para las nueve de la mañana, la calle Santa Natalia de Nules ha visto alterado su trasiego habitual recién iniciada la mañana de este viernes como consecuencia de un doble atropello.

Según han explicado testigos, dos menores, un chico y una chica, que podrían ser hermanos, han sido embestidos por un vehículo cuando cruzaban un paso de peatones.

Testigos relatan que tras el golpe, los dos jóvenes han caído al cuelo. El chico, según explican, se ha incorporado de inmediato, y la chica ha quedado tendida en el suelo, aunque estaba consciente y ha hablado tanto con la conductora como con los testigos. Acusaba dolor en una pierna.

Trasladados al Hospital de la Plana

La primera asistencia que han recibido ha sido de los mismos testigos, que se han encargado de llamar al 112. Desde Emergencias confirman que los sanitarios han atendido a dos menores que han sido trasladados al Hospital de la Plana de Vila-real «para observación».

Aunque a la gente que ha visto lo sucedido les preocupaba que a la chica le pudiera haber pasado algo grave, desde el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) precisan que el traslado se ha realizado en una ambulancia convencional.

Posible deslumbramiento

La conductora que se ha visto implicada en el atropello podría haber sufrido un deslumbramiento, lo que provocaría que no viera a los menores mientras cruzaban el paso de peatones. Circulaba a baja velocidad por esa razón y, de hecho, no han quedado señales de frenada en el suelo y las víctimas estaban a poca distancia de la zona del impacto.

La Guardia Civil ha atendido el caso en primera instancia, aunque posteriormente, como es preceptivo en los accidentes de tráfico que se producen dentro del casco urbano, la gestión del atestado la ha asumido la Policía Local.

Por la hora y la zona en la que ha pasado, podían ir en dirección del CEIP Cervantes / Mònica Mira

Los dos menores tenían 16 y 17 años, acudían a clase en el IES Gilabert de Centelles. Cuando se ha producido el suceso, sobre las nueve de la mañana, es la hora de entrada en los centros escolares, y de hecho, algún menor ha llegado tarde a clase, porque el atropello ha paralizado el tráfico en la zona, momentáneamente.