LOS MONTESINOS
Dos fallecidos en el choque de dos turismos y una motocicleta en Los Montesinos
El accidente ha tenido lugar a la altura del kilómetro 5,8 en la carretera CV-945 a su paso por Los Montesinos y las víctimas mortales son el hombre y la mujer que circulaban en la moto
EFE
Dos personas han fallecido este sábado en un accidente de tráfico en el término municipal de Los Montesinos, en el que han colisionado dos turismos y una motocicleta, según han informado a EFE fuentes del Centro de Gestión de Tráfico y ha confirmado a INFORMACIÓN el Centro de Coordinación de Urgencias de la Generalitat.
El accidente se ha producido a las 10:56 horas de este sábado a la altura del kilómetro 5,8 en la carretera CV-945 a su paso por Los Montesinos, en la recta que discurrre entre la rotonda de la carretera de Algorfa y el acceso a la autopista, cuando por causas que se desconocen se ha producido un alcance entre varios vehículos.
Samu
Las dos víctimas mortales, son las dos personas que circulaban en la motocicleta, según han precisado las mismas fuentes.
El equipo médico del SAMU que ha acudido a la zona tras el aviso del CICU ha confirmado el fallecimiento de una mujer de 45 años y de un hombre, cuya edad no se dispone.
Por otro lado, ha sido asistido un hombre de 63 años por policontusiones y ha sido trasladado al Hospital Vega Baja de Orihuela en la ambulancia de soporte vital básico.
Suscríbete para seguir leyendo
- Luis de Guindos: 'En España el proceso inmigratorio, que es imprescindible, está tirando de la actividad económica
- Seísmo en Emergencias: dimite un alto cargo tras declarar por la dana y está 'en estudio' la continuidad de la número 2
- Las inmobiliarias valencianas alertan de que los pisos están sobrevalorados y van a bajar
- Los primeros 500 operarios de la gigafactoría de Volkswagen van a cobrar unos 1.500 euros netos al mes
- Treinta años después, Adif ‘soluciona’ el principal punto negro de las Cercanías de València: reduce la velocidad de 30 a 10 km/hora
- Qué son los Therian, la nueva moda de la que todo el mundo habla: 'Me ayuda a conectarme con la naturaleza y mi ser
- La plaza del Ayuntamiento de València ordenará las terrazas de hostelería: Mismos colores, materiales, iluminación, rótulos y estilo
- Platón, filósofo de la antigüedad: 'La pobreza no viene por la disminución de las riquezas, sino por la multiplicación de los deseos