Sorpresa en la carretera: un remolque aparece en mitad de la A-23 en Castellón y obliga a cortar el tráfico
El incidente no causa heridos pero deja una imagen curiosa en la matinal del sábado
Adrián Bachero
Sorpresa mayúscula la que se han llevado este sábado por la mañana los conductores que circulaban por la autovía A-23, a la altura del kilómetro 42, entre las poblaciones de Soneja y Jérica, al encontrarse un remolque de grades dimensiones en plena calzada. el suceso ha tenido lugar sobre las 11.00 horas en sentido Valencia.
Según ha informado desde el subsector de Tráfico de la Guardia Civil, el remolque quedó en mitad de la calzada tras soltarse del vehículo que lo transportaba.
A pesar de lo aparatoso de la situación, los conductores que circulaban por la vía lograron esquivarlo, evitando una posible colisión y no hay que lamentar daños personales. Minutos después, el remolque fue retirado con rapidez para prevenir males mayores.
Corte de tráfico
El suceso ha obligado a cortar el tráfico durante unos minutos para facilitar las labores de retirada, lo que ha provocado retenciones puntuales en la zona. Una vez despejada la vía, la circulación quedó restablecida con normalidad.
