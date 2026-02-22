Un hombre y sus padres matan a un vecino a cuchilladas y golpes en València por quejarse del ruido

Dos homicidios casi idénticos en un intervalo de dos semanas. Un vecino de Benimàmet, Juan Carlos Martínez García, de 58 años de edad, ha muerto asesinado este domingo, 22 de febrero, en el número 14 de la calle Gavarda de ese barrio de València, tal como ha adelantado Levante-EMV en exclusiva, tras ser acuchillado y golpeado con un bate de béisbol por tres de sus convecinos, un hombre y sus padres, descritos por el vecindario como "muy conflictivos", a quienes la víctima estaba recriminando que dejaran de hacer ruido y montar escándalo. Los tres, padre, madre e hijo, han sido detenidos por la Policía Nacional acusados de haber matado a Juan Carlos utilizando varias armas blancas y un objeto contundente, el bate.

Los hechos se han producido en torno las 15.30 horas, cuando la víctima, que vivía con su madre octogenaria en la puerta 5, en el segundo piso -hay tres viviendas por planta-, ha subido al tercer piso y ha llamado a la puerta 8, donde residían el presunto asesino y sus padres. Hace solo 14 días, un vecino mató a otro de un tiro en Catarroja durante una discusión en la que el presunto autor había recriminado al otro que bajara la música. En esa ocasión, quien murió fue el vecino conflictivo, mientras que este domingo ha ocurrido justamente lo contrario.

Tras una fortísima discusión que ha llevado a los vecinos a llamar al 112 y al 091 -la sala operativa de la Policía Nacional- pidiendo presencia policial inmediata, el hijo, que tiene antecedentes, habría cogido un cuchillo de la cocina de su casa y habría atacado a Juan Carlos en el descansillo. Pero no solo él, la Policía ha encontrado evidencias claras de que hubo más atacantes, como mínimo, el padre y el hijo. De hecho, el cuerpo tiene señales de golpes y de, casi seguro, dos armas blancas distintas.

Lo metieron a rastras en su cocina

El brutal ataque se ha producido en el rellano y, después, entre los tres habrían arrastrado el cuerpo agonizante de Juan Carlos al interior de su domicilio. De hecho, cuando llegaron los primeros agentes de la Policía Nacional, el cadáver de la víctima estaba en el suelo de la cocina de la puerta 8, y en el rellano había muestras claras de arrastramiento. Las manchas de sangre en el suelo y las paredes son el macabro documento gráfico de lo que ha pasado en ese rellano.

El principal sospechoso del crimen, el hijo, fue detenido apenas unos minutos después, por la primera patrulla de la Policía Nacional que llegó a la finca, mientras que los padres fueron arrestados unas dos horas más tarde, por orden del jefe del grupo de Homicidios, equipo que se ha hecho cargo de la investigación de este nuevo homicidio en València. El jefe de Homicidios ha decidido su detención una vez examinado el escenario del crimen y el número de armas empleadas, probablemente dos cuchillos y el bate. Especialistas de Policía Científica se han llevado, para su análisis de huellas y ADN, varios cuchillos y el bate ensangrentado encontrados dentro del domicilio.

Según los testimonios recogidos por este diario en el lugar de los hechos, los ahora detenidos, y especialmente el hijo, han protagonizado numerosos episodios conflictivos con el vecindario, hasta el punto de que algunos habían abandonado la finca por su culpa. "Llegaba borracho de madrugada y, si no llevaba llaves, reventaba la puerta a patadas, por ejemplo. La situación era insoportable", afirma un residente del edificio.

La denuncia por agredir a su madre octogenaria

En el caso de Juan Carlos, la tensión era aún mayor después de que denunciara a la madre de su presunto asesino por haber pegado a la suya hace unos seis meses, denuncia que acabó en condena. Desde entonces, las broncas y las amenazas hacia Juan Carlos Martínez no hacían más que sucederse e ir en aumento.

Este domingo, el conflicto estalló porque, una vez más, los moradores de la puerta 8 estaban montando un fuerte escándalo, con ruidos y golpes que se escuchaban en toda la finca, lo que llevó a la víctima a subir a esa vivienda, ubicada justo encima de la suya. Ya no volvió a bajar.

Nada más producirse los hechos el teléfono Emergencias 112 recibió varias llamadas de vecinos alertando de que un hombre estaba siendo brutalmente agredido y se desangraba tras haber recibido al menos una puñalada, lo que ha puesto en marcha el protocolo de muertes violentas.

Juan Carlos, la víctima, en un imágen cedida por vecinos. / Levante-EMV

Murió por la fuerte hemorragia

Varias patrullas de la Policía Nacional, la Policía Local y una ambulancia del SAMU acudieron a la calle Gavarda de inmediato. El equipo médico no pudo hacer nada por Juan Carlos, que falleció como consecuencia del shock hipovolémico, esto es, la brutal hemorragia que le provocó la rotura de vasos sanguíneos principales.

Homicidios trata ahora de averiguar el grado de participación de cada uno de los detenidos, que están acusados de un delito de homicidio o asesinato, algo que decidirá el juez de Instrucción 19 de València, que este domingo estaba en funciones de guardia.

El cuerpo sin vida de Juan Carlos, que tenía numerosas cuchilladas por todo el tórax y la cara, así como algunas heridas de intento de defensa, ha sido trasladado poco antes de las 19.00 horas por orden judicial al Instituto de Medicina Legal de València, donde este lunes se le practicará la autopsia.