Detenido un hombre por matar a puñaladas a su vecino en Valencia

Nuevo homicidio en Valencia. La Policía Nacional ha detenido a un hombre minutos después de que matara presuntamente a un vecino suyo de una puñalada en el cuello en una finca del barrio de Benimamet. Según las primeras informaciones el vecino de la puerta 8 sería el presunto autor del homicidio (mientras que la víctima residía en la puerta 5), cuyas motivaciones aún no han trascendido.

Nada más producirse los hechos el teléfono Emergencias 112 ha recibido una llamda alertando de que un hombre se desangraba tras haber recibido al menos una puñalada, lo que ha puesto en marcha el protocolo de muertes violentas.

Por esa razón, se han desplazado al lugar patrullas de la Policía Nacional, la Policía Local y medios sanitarios. Los hechos han transcurrido alrededor de las 15:30 horas. Se seguirá ampliando información.