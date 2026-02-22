Fallos, aciertos y mejoras del sistema de protección a las víctimas de violencia machista

Pilar Sánchez (38), Czarina C. (43), María Isabel (58), María del Carmen Díaz (78), Victoria H. (33), María Belén Fernández (52), Ana Sorribas (64), María José Bou (47), su hija Noemí (12), y Petronila B. (37). Son los nombres de las diez víctimas mortales por violencia de género registradas en España desde el pasado 1 de enero. Un listado que este viernes ha sumado a una nueva víctima, un niño de diez años asesinado en Tenerife por su padre. La madre del menor y pareja del asesino, se encuentra hospitalizada en estado muy grave.

Once crímenes machistas en apenas mes y medio, 47 días para ser exacto -el primer caso se produjo el 4 de enero- que hacen que España asista a uno de sus inicios de año más negros de las últimas décadas en cuanto a violencia machista se refiere, con una media de una víctima mortal cada cinco días, lo que ha hecho saltar todas las alarmas y plantear un debate. ¿Están siendo efectivas las medidas de protección a las víctimas?

ANTE LA VIOLENCIA MACHISTA, 016 El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia de género las 24 horas del día, todos los días del año. En este teléfono encontrarás la ayuda de especialistas en múltiples idiomas. Si tú o alguien que conoces es víctima de violencia física, psicológica, sexual, económica o de cualquier otra índole llama: el número no se queda registrado en la factura telefónica. En caso de necesitar ayuda urgente, en el 112 los equipos de Emergencias te auxiliarán con rapidez.

Levante EMV ha consultado con expertas en distintos ámbitos que participan en los procesos que se ponen en marcha ante cada caso, desde que se interpone la denuncia hasta que se hace un control y seguimiento del caso, pasando por la valoración de víctima y agresor para examinar los riesgos que determinarán las medidas cautelares que se acuerdan para proteger a las denunciantes.

Tras confirmarse que cinco de las nueve víctimas (las otras dos son dos menores) habían denunciado previamente a su maltratador, y que en un sexto caso lo hizo su entorno, queda de manifiesto que el sistema de protección falló en un 66% de los casos. Un porcentaje excesivamente alto que plantea que urge revisar qué hafallado en su aplicación, no solo para salvar a futuras víctimas, sino también para evitar que las mujeres que sufren maltrato huyan del mejor sistema de protección mientras no se implenten otros caminos: la denuncia.

Educación desde los 0 años

Carla Mercé, jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer de a Delegación de Gobierno de la C. Valenciana, cree que la disfunción se produce mucho antes: "Cuando una mujer acude a interponer una denuncia por violencia de género, ya hemos fallado como sociedad, por no haber sido capaces de evitarle esa violencia". Y advierte: "Seguirá pasando mientras no seamos capaces de dar una respuesta conjunta a un problema que es estructural y multifactorial". Es por ello que, insiste, "no se trata de buscar culpables, sino soluciones". La experta matiza que es un error resumir un caso en si hay una denuncia previa o no, o en el nivel de riesgo. "Eso, de alguna manera, es responsabilizar a la víctima o a la administración, cuando la culpabilidad reside en quien comete el delito".

A su juicio, hace falta más sensibilización y formación para erradicar la vulneración de los derechos fundamentales de las mujeres. Un trabajo que se debe iniciar desde los 0 años "para educar que nadie es dueño de nadie". También es necesario reforzar los canales de comunicación entre todos los operadores intervinientes y las administraciones competentes. "No podemos actuar como departamentos estancos". Además, añade, los tres niveles administrativos con competencias y recursos en esta materia -local, autonómico y estatal- "tenemos que generar confianza a las mujeres y sus entornos para que nos trasladen la realidad de lo que están viviendo y poder darles la mejor respuesta".

Mercé insiste en que en la Comunitat Valenciana "hay muchos recursos y muy bien dotados, pero necesitamos que se conozcan más y mejor". A modo de ejemplo, y a nivel estatal, habla del 016, un servicio de información especializado, de asesoramiento jurídico y de contención psicológica de emergencia que informa, asesora y apoya a las víctimas en más de 50 idiomas, las 24 horas del día. "Todavía hay mucha gente que desconoce la función del 016, y que piensa que es un teléfono de denuncia".

Más control y cooperación

Por su parte, la magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Llíria y experta en violencia de género, Lara Esteve, admite que las herramientas de las que disponemos actualmente, entre ellas las órdenes de protección a las víctimas, "no son infalibles", aunque remarca que los incumplimientos "son un porcentaje mínimo", lo que demuestra que estas herramientas "son efectivas". Lo dice con conocimiento de causa, porque trabaja todos los días con casos de violencia de género. Entre diez y quince a la semana, más de 200 casos desde el inicio del año, solo en su partido judicial. Una cifra muy elevada que pone de manifiesto que la violencia machista "está muy lejos desaparecer".

Cartel contra la violencia machista. / L-EMV

Preguntada por qué se puede hacer para garantizar la eficacia de las medidas de protección a las víctimas, Esteve destaca la importancia de "controlar el cumplimiento de las resoluciones judiciales", las medidas que acuerdan los magistrados en base a muchos factores, como las declaraciones de la víctima y el agresor o las valoraciones de riesgo hechas desde el ámbito policial. "Es fundamental que la orden de protección no acabe con el auto de la jueza. Ese es solo el primer paso", insiste. En ese sentido, explica que hay que garantizar la vigilancia a las medidas acordadas como, por ejemplo, que un maltratador no quebranta una orden de alejamiento.

A este respecto, agrega, es importante que las víctimas reciban una atención especializada en todos los sectores, no solo en el judicial, y que todos los organismos implicados cooperen y trabajen conjuntamente. Es decir, si se decreta la medida cautelar de prohibición de aproximación, es imprescindible que tengan constancia los centros escolares y sanitarios, entre otros. "Si el colegio no sabe que existe una orden contra un padre, no puede impedir entre al centro o que recoja a sus hijos", explica. Además, concluye, hay que examinar de manera adecuada todos los factores para que los análisis de riesgo que se realizan -para medir la vulnerabilidad de las víctimas- sean precisos y se acuerden las medidas adecuadas.

Más de 17.000 mujeres bajo protección

El seguimiento para la protección de las víctimas se lleva a cabo a través del Sistema Viogén, una herramienta que supervisa la seguridad de más de 17.000 mujeres en la Comunitat Valenciana. Todas ellas tienen un agente de referencia -Policía Nacional, Guardia Civil o Policía Local- que se les ha asignado y que conoce su caso tras una valoración policial del riesgo. Esta se realiza tras tomarles declaración -en algunos casos a través de Protocolo 0- en las Oficinas de Denuncias y Asistencia a Víctimas de Violencia de Género situadas en las sedes judiciales de las tres provincias.

La Jefa de estas oficinas, Pilar Bojó, matiza que el seguimiento a las víctimas no es una cuestión de vigilancia, sino de protección. Es para eso para lo que está concebido el Sistema Viogén, " para dar la mayor protección posible a las víctimas y sus hijos siguiendo una serie de procedimientos dirigidos a que esto se haga de la forma más efectiva y eficaz posible". Bojó reivindica que lo que hace falta para mejorar la protección de las mujeres es "concienciación social, colaboración por parte de todas las partes y organismos implicados, y trabajar sobre aquellas cosas que fallan o se pueden mejorar".

Sobre el perfil de las víctimas, destaca que cada día acuden a las oficinas mujeres de diferentes edades, nacionalidades, nivel económico y cultural, que lo único que tienen en común es sufrir o haber sufrido maltrato por parte de quienes son o han sido sus parejas". "A todas ellas les brindamos una atención multidisciplinar por parte de policías, psicóloga, trabajadora social y letrado especializado con el fin crear una red de apoyo y asistencia integral", agrega.

Además del sistema Viogén, la Comunitat Valencia es una de las pocas autonomías que además cuenta paralelamente con Unidades de Valoración Forense Integral (UVFI), un sistema pionero en el que un equipo multidisciplinar formado por un médico forense, psicólogos y trabajadores sociales forenses se entrevistan con las víctimas y, es la medicina forense la que cuando se interpone la denuncia pueden realizar la valoración urgente de la valoración del riesgo para poner en marcha los protocolos establecidos por el Ministerio. Una herramienta que, además, está comarcalizada para evitar que las mujeres tengan que hacer grandes desplazamientos.

Herramientas buenas, pero infrautilizadas

La jefa de las UVFI de València, Purificación Beltrán, señala que, aunque estas unidades son de gran utilidad, no se les está sacando todo el partido que ofrecen. ¿Por qué? Cuando una víctima formula una denuncia se realiza la valoración policial del riesgo, con las manifestaciones de la víctima y el análisis de las circunstancias de su entorno, pero sin llevar a cabo ningún tipo de valoración sobre el agresor. Cuando este pasa a disposición judicial existe la posibilidad de llevar a cabo la valoración forense urgente del riesgo donde se realiza reconocimiento de víctima y agresor, lo que sirve para modificar tanto al alza como a la baja, y de forma complementaria, la valoración policial, y garantizar que las medidas que se imponen no se quedan cortas, pero tampoco son excesivas. Esta valoración, que se traslada a diferentes instancias, sobre todo a los agentes protectores, tiene que ser solicitada por la autoridad judicial, algo que no siempre se hace.

De ahí que Beltrán considere que esta herramienta "está infrautilizada". También está afectando, y mucho, que con la entrada en vigor de la Ley Solo sí es Sí, están asumiendo todos los casos de violencia contra la mujer, lo que supone un mayor volumen de trabajo sin que se hayan incrementado los medios, lo que acaba afectando a las víctimas y la atención que reciben. Otro factor a mejorar es que el seguimiento se centra en la víctima, omitiendo en muchos casos al agresor. "La experiencia nos indica que en algunos casos les incomoda que se les llame por teléfono estando de compras, con amigas o en el trabajo, mientras que no se pone el foco en el agresor, del cual sería necesario una supervisión en el ámbito social, laboral y familiar, y estudiar los diferentes recursos que se pueden poner para esta circunstancia".

Indefensión aprendida

Sobre el perfil de las víctimas "en las UVFI hemos apreciado que muchas mujeres presentan la llamada indefensión aprendida -normalizan el maltrato- y el síndrome de reacción paradójica al maltrato -minimiza o se culpabiliza de lo que está pasando-, lo que da lugar a que en algunas ocasiones la verbalización cuando ponen la denuncia policial genere una disminución inconsciente de dicho riesgo. A ello se unen elevados factores de vulnerabilidad. También se ha detectado que muchas víctimas denuncian cuando las lesiones son evidentes y no pueden taparlas, o por el miedo a que las agresiones vayan dirigidas a sus hijos.

Respecto a los agresores, se ha detectado la reiteración de conductas agresivas, cada vez más violentas y frecuentes, que encuentran su punto álgido cuando la mujer verbaliza que quiere dejar la relación y cuando lleva a cabo actuaciones para abandonar el domicilio. Es ahí cuando se genera el último escalón de la llamada triada de la violencia (celos, control y acoso).