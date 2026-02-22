Desarticulado un grupo de hackers que utilizó la dana para atacar webs públicas

La Guardia Civil ha detenido a los cuatro principales integrantes del grupo de hackers 'Anonymous Fénix', autodenominado parte del grupo internacional 'Anonymous', por su presunta participación en ciberataques contra organismos públicos, especialmente tras la tragedia de la dana en Valencia.

A partir de septiembre de 2024 incrementaron su actividad e iniciaron una campaña de reclutamiento de voluntarios con el objetivo de perpetrar ciberataques contra dominios relevantes. Alcanzaron su punto de máxima actividad tras la dana de Valencia cuando consiguieron atacar de manera exitosa diferentes webs de la Administración Pública justificando que eran "los responsables de la tragedia".

En mayo del año pasado fueron detenidos el administrador y moderador del grupo en Alcalá de Henares (Madrid) y Oviedo (Asturias), mientras que hace unos días han sido detenidos sus dos integrantes más activos en Ibiza y Móstoles (Madrid), ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

El grupo empezó su actividad en abril de 2023, con gran incidencia en la red social X y Telegram, donde difundían noticias e información contra instituciones españolas y de diferentes países de Sudamérica, y a partir de septiembre de 2024 incrementaron su actividad, con una campaña de reclutamiento de voluntarios para perpetrar ciberataques contra dominios relevantes.

Como consecuencia de esta operación, el perfil de X y la cuenta de YouTube del grupo han sido intervenidos judicialmente y su canal de Telegram ha sido cerrado.