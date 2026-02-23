Arde un antiguo hotel de Burjassot mientras los obreros comían dentro

Por fortuna, quedó en un susto. Un incendio desatado poco antes de las tres menos cuarto de la tarde de este lunes en la planta baja ha provocado importantes daños en el antiguo Hotel Trapemar de Burjassot, sin que, de momento, se conozcan las causas del siniestro y sin que se hayan producido daños personales. En el momento de comenzar el incendio, había en el interior varios trabajadores, que han conseguido salir a tiempo y no han sufrido ni heridas ni han precisado atención médica por inhalación de humo

El fuego comenzó sobre las 14.40 horas, cuando dos de los obreros que participan en las obras de remodelación del inmueble se encontraban en el interior, durante la parada para comer. Los trabajadores estaba en el piso de arriba, cuando han empezado a oler a quemado, por lo que se han asomado. En el momento en que han detectado el humo negro subiendo por el hueco de la escalera, han acudido al lugar donde se estaba produciendo el incendio, el sótano, y han tratado de apagarlo con la ayuda de extintores, pero, al ver que no podían, han salido del edificio para ponerse a salvo y han dado la alerta al teléfono de Emergencias 112.

La Policía Científica investiga las causas

Varias patrullas de la Policía Local de Burjassot y una dotación de bomberos del Consorcio Provincial se desplazaron de inmediato al antiguo hotel, sito en el 119 de la Carretera de Llíria. Gracias a la rapidez con que fueron activados los servicios de emergencias, el incendio apenas se había extendido, por lo que los bomberos consiguieron controlar y extinguir las llamas en apenas unos minutos.

Con posterioridad utilizaron el extractor de humo y ventilaron el edificio, que ha sido ya inspeccionado por especialistas en investigación de incendios de la brigada de Policía Científica de la Policía Nacional. De momento, se desconocen las causas de este siniestro, aunque todos los indicios apuntan a un siniestro provocado por una anomalía eléctrica.

Alquiler por habitaciones

El Hotel Trapemar abrió sus puertas en un edificio de cuatro plantas en 1995. Constaba de 24 habitaciones, 18 de ellas y las otras seis, individuales. Se trataba de un modesto establecimiento hotelero que se promocionaba por su cercanía a València y a la Feria València, con precios económicos. El hotel cerró como tal hace aproximadamente un año y, desde entonces, ha permanecido sin actividad, hasta que se decidió su reapertura bajo otro modelo habitacional.

Así, el nuevo proyecto, impulsado por propietario nuevo, es convertir el inmueble en un edificio de alquiler por habitaciones, aunque no ha trascendido si se trata de futuros apartamentos turísticos o de un modelo distinto de arrendamiento.