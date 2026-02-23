Encapuchado y con mascarilla para ocultar su rostro: Cazado robando patinetes en la puerta de un gimnasio de València
La Policía Nacional detiene a un joven de 24 años al que se le acusa de estar detrás del robo de, al menos, ocho patinetes eléctricos en diversos centros deportivos de la capital
Vestía ropa oscura y ocultaba su rostro con una capucha y una mascarilla quirúrgica para evitar ser identificado. Es el patrón que utilizaba un ladrón reincidente para robar patinetes eléctricos en las inmediaciones de distintos centros deportivos de varios distritos de València. Tras varios meses de investigación, la Policía Nacional ha conseguido identificar al autor, un joven de 24 años, que fue detenido después de pillarlo in fraganti cuando intentaba perpetrar un nuevo hurto.
Según informa la Jefatura Superior de Policía de Valencia en un comunicado, el arrestado está acusado del robo de ocho patinetes eléctricos que presuntamente sustrajo, cortando los candados en cuestión de segundos, entre los meses de septiembre y febrero a las puertas de un gimnasio.
En cuestión de segundos
Fue a raíz de tener conocimiento de la comisión de diversos hurtos de patinetes eléctricos en las inmediaciones de un mismo centro deportivo cuando los agentes del Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Distrito de Patraix pusieron en marcha la investigación que ha permitido detener al presunto autor.
Durante las pesquisas, los agentes averiguaron que el sospechoso actuaba en diferentes franjas horarias, utilizando un patrón similar y el mismo modus operandi: vestía ropa oscura, portaba capucha y una mascarilla quirúrgica para cubrirse el rostro y ocultar su identidad.
Así se aproximaba a la zona donde tenía planeado actuar, donde estaban estacionados los patinetes, que robaba en cuestión de segundos cortando el candado de seguridad con unos alicates. Tras conseguir su objetivo, abandonaba el lugar a bordo del vehículo sustraído.
No se descartan más robos
Precisamente, los policías sorprendieron al ladrón cuando estaba intentando perpetrar un nuevo hurto en las inmediaciones del mismo centro deportivo. Al pillarlo in fraganti, los agentes procedieron a su detención como presunto responsable del robo de, al menos, ocho patinetes eléctricos.
En el momento de la detención, los agentes comprobaron que el sospechoso llevaba un patinete que había robado en la puerta de otro gimnasio, en el distrito de Abastos. Es por ello que la policía no descarta que hubiera podido cometer más robos en otros puntos de la ciudad. De momento, mantiene abiertas las investigaciones para el total esclarecimiento de los hechos.
