Pillan a un motorista circulando a 194 km/h por la V30

Circulaba a más del doble de la velocidad máxima permitida, poniendo en riesgo su propia vida y la del resto de conductores. Un control de tráfico enmarcado en la prevención de la siniestralidad vial de motocicletas permitió identificar al infractor, un motorista de 31 años que ahora está siendo investigado como presunto autor de un delito contra la seguridad vial.

Los hechos ocurrieron el pasado 9 de enero, aunque no ha sido hasta ahora cuando el Instituto Armado ha informado de la detención del motorista, que fue pillado circulando a 194 kilómetros por hora en la autovía CV-30, a la altura de València, en un tramo en el que la velocidad máxima permitida era de 80 kilómetros por hora.

Un Equipo de Investigación Siniestros Viales del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Valencia logró identificar al infractor, que ahora se enfrenta a una pena de hasta seis meses de cárcel.

Hasta seis meses de cárcel

En concreto, el artículo 379.1 del Código Penal prevé penas para este tipo de delitos consistentes en prisión de tres a seis meses o con la de multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días. Además, en cualquier caso, se enfrenta a la retirada del carnet de conducir y la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.

Noticias relacionadas

De momento, las diligencias instruidas por la Guardia Civil serán entregadas en el Juzgado de Guardia de Valencia, cuyo magistrado en funciones de guardia deberá entrevistar al acusado y acordar las medidas cautelares que se le imponen.