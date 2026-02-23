Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crida 2026Felipe VIÁguila bicéfalaCrimen BenimàmetAño Nuevo Chino 2026Vivienda en ValenciaTherianFallas 2026: Fechas clave
instagramlinkedin

En Lantarón

Un muerto y un herido en la explosión de una empresa pirotécnica en Álava

La empresa ha sido acordonada por efectivos de la Ertzaintza y al lugar se han desplazado dotaciones de Bomberos y recursos asistenciales

Un muerto y un herido en la explosión de una empresa pirotécnica en Álava.

Un muerto y un herido en la explosión de una empresa pirotécnica en Álava. / EFE

EFE

Vitoria

Una persona ha muerto y otra se encuentra herida de gravedad tras registrarse una explosión en una empresa pirotécnica de la localidad alavesa de Lantarón, según han informado a EFE fuentes de la Ertzaintza.

La explosión se ha producido a las 11:10 horas de este lunes en la empresa FML, ubicada en el concejo de Bergüenda, en el municipio de Lantarón, a unos 44 kilómetros de Vitoria, en el límite entre Álava y Burgos.

Noticias relacionadas

La empresa ha sido acordonada por efectivos de la Ertzaintza y al lugar se han desplazado dotaciones de Bomberos y recursos asistenciales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los primeros 500 operarios de la gigafactoría de Volkswagen van a cobrar unos 1.500 euros netos al mes
  2. Un hombre y sus padres matan a un vecino a puñaladas en una disputa vecinal en València
  3. Un hombre y sus padres matan a un vecino a cuchilladas y golpes en València por quejarse del ruido
  4. Vídeo: Le cortan el cuello e intentan asesinarlo por negarse a darles un cigarrillo
  5. Carmen Prades estrena un 'València' en su traje de la Crida
  6. Seísmo en Emergencias: dimite un alto cargo tras declarar por la dana y está 'en estudio' la continuidad de la número 2
  7. Las inmobiliarias valencianas alertan de que los pisos están sobrevalorados y van a bajar
  8. El más que original traje de Marta Mercader para la Crida: un 'Maribel' color Manzana Verde, y una peineta llena de simbolismo

El PP de Xàtiva critica el "abandono" del Pla de la Mezquita tras detectar la entrada de intrusos al colegio con las obras paralizadas

El PP de Xàtiva critica el "abandono" del Pla de la Mezquita tras detectar la entrada de intrusos al colegio con las obras paralizadas

"Cal aprendre del 23F davant l'avanç de l'extrema dreta"

"Cal aprendre del 23F davant l'avanç de l'extrema dreta"

Xàtiva plantea a la conselleria crear un grupo de trabajo para desbloquear el Palacio de Justicia

Xàtiva plantea a la conselleria crear un grupo de trabajo para desbloquear el Palacio de Justicia

Cuando el esfuerzo se convierte en progreso

Cuando el esfuerzo se convierte en progreso

La nueva perla de la cantera del Barça es de Benifaió

La nueva perla de la cantera del Barça es de Benifaió

Videoanàlisis d'Isabel Olmos: "Cal aprendre del 23F davant l'avanç de l'extrema dreta"

La mitad de las empresas valencianas está controlada por un único accionista

La mitad de las empresas valencianas está controlada por un único accionista

Más de 20 años incumpliendo la jornada laboral de los sanitarios: Simap denuncia a la Conselleria de Sanidad ante la Inspección de Trabajo

Más de 20 años incumpliendo la jornada laboral de los sanitarios: Simap denuncia a la Conselleria de Sanidad ante la Inspección de Trabajo
Tracking Pixel Contents