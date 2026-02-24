Crimen machista de Benicàssim: el asesino de Ana se escuda en una supuesta deuda de 90.000 euros para justificar haberla matado a sangre fría

Vicente G. V., el asesino de Ana Sorribas, a la cual mató el pasado lunes 16 de febrero en el Centro de Salud de Benicàssim donde ella trabajaba, declaró en el tribunal de instancia que lleva este caso de violencia machista. Este dentista castellonense de 71 años ya había pasado a prisión provisional la semana pasada tras una primera declaración, y en esta segunda ocasión mantuvo su escalofriante versión: según él, presuntamente la mató por una disputa económica, en vez de por haber dejado de tener control sobre ella.

Cabe recordar que ella lo había dejado recientemente, en diciembre de 2025, y que él incluso le había mandado flores por San Valentín un par de días antes de matarla brutalmente a cuchilladas.

Pero Vicente G. V. sigue en sus trece y su defensa afirma que fue el dinero el causante de su decisión, en una declaración que trata de difuminar la naturaleza machista del crimen. Según pudo saber Mediterráneo de fuentes conocedoras del proceso, la defensa cifra en 90.000 euros la cantidad que ella «le había quitado». Añade además su abogada que ella «le había arruinado la vida» a causa de esa presunta apropiación indebida del dinero, que con la pensión que él tenía «no le llegaba para vivir».

Ese es el argumento del presunto asesino de Benicàssim para justificar haberla matado a sangre fría, a plena luz del día, en su trabajo y a la vista de varios pacientes benicenses y compañeros de trabajo de la víctima.

Así pues, según la defensa del procesado, como con la jubilación «no le llegaba para vivir», decidió que la que no debía vivir más era Ana, de 65 años y que estaba a punto de jubilarse. Este asesinato machista fue el primero de los tres que hubo la semana pasada en Castellón, ya que después llegó el crimen de Xilxes, donde Abdelkader B. mató a María José, de 47 años, y su hija Noemí, de 12.

Declaran pacientes y policías

Este martes han declarado pacientes y compañeras de Ana que fueron testigos del asesinato, para explicar lo que vieron, a pesar de la dificultad de revivirlo todo.

También pasaron ante el tribunal de instancia varios miembros de la Policía Local de Benicàssim, quienes fueron los primeros en llegar al Centro de Salud y se encargaron de detener al presunto asesino, a quien habían inmovilizado entre varios heroicos pacientes, como contó este diario.

El suceso conmocionó Benicàssim y deja a la familia de Ana, que tenía dos hijos, a la espera de una mínima reparación, mientras Vicente G. V. ya ha clarificado la que será su línea de defensa de cara al futuro juicio que se celebrará.