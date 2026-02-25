Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Mazón danaEmpleo gigafactoríaTeléfono DiputaciónMeteoróloga À Punt danaVPP AlicanteIncendio camión AP-7Franquistas baloncestoTiempo ValenciaJulio César óperaCorto Guerra Civil
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Crisis ferroviaria tras el accidente de tren en Adamuz, en directo | Un mes de la tragedia: la investigación se centra en las vías, pendiente de las cajas negras y con 34 denuncias

El accidente de dos trenes en Córdoba, el más grave de la alta velocidad en España, ha dejado 46 fallecidos

La investigación judicial y la de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) tratan de esclarecer las causas del siniestro

Adamuz, 31 días de aquel fatídico día

Adamuz, 31 días de aquel fatídico día

Sara Fernández

Antonio Romero

Rubén Gargoi

Madrid

La investigación sobre el accidente de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Adamuz (Córdoba), que dejó 46 muertos, avanza en dos vías, la judicial y la que impulsa la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), un órgano independiente pero adscrito al Ministerio de Transportes. La rotura de uno de los raíles centra las pesquisas para saber por qué se produjo el descarrilamiento del tren Iryo, que causó, a su vez, el accidente del Alvia de Renfe.

Un mes después del suceso, Adamuz trata de recuperar una aparente normalidad que les devuelva a la tranquilidad del día a día, a las rutinas de unas vidas golpeadas por la tragedia ajena pero que vivieron como propia.

Aquí seguimos en directo, minuto a minuto, las consecuencias del accidente ferroviario en la provincia de Córdoba.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Más de 3.000 personas optan a uno de los 500 puestos de operario en PowerCo, la gigafactoría de Vokswagen en Sagunt
  2. Se acabó el teléfono de empresa: la Diputación de Valencia retira el móvil a los sindicatos tras la factura de 8.000 euros de un delegado de CSIF
  3. Las charangas provocaron un problema de orden público en la primera mascletà de la Fallas de València 2026
  4. El inicio de las Fallas pasado por agua: qué días va llover según Aemet
  5. La jueza de la dana de València sobre Mazón: 'La negligencia se prolongó largas horas, los fallecimientos se iban sucediendo de manera imparable
  6. Un amigo del vecino asesinado en Benimàmet: 'Se veía venir, Juan Carlos vivía con el miedo metido en el cuerpo
  7. La sección cuarta de la Audiencia de València acepta los recursos de la ultraderecha y ordena abrir juicio a Mónica Oltra
  8. La jefa de Meteorología de À Punt: 'A primera hora de la tarde ya se debía haber enviado un aviso a la población

Detienen a nueve personas e intervienen dos kilos de droga en Ontinyent: aprovechaban un local comercial para la venta

Detienen a nueve personas e intervienen dos kilos de droga en Ontinyent: aprovechaban un local comercial para la venta

Así fue la operación antidrogra coordinada en Ontinyent: han detenido a nueve personas

Nueva distinción en Sagunt para mujeres científicas

Nueva distinción en Sagunt para mujeres científicas

La miocardiopatía hipertrófica: una enfermedad genética que puede detectarse antes de dar síntomas

La miocardiopatía hipertrófica: una enfermedad genética que puede detectarse antes de dar síntomas

El Club Ciclista Ontinyent sube al podio en el Open Comunitat Valenciana Escoles i Absolut

El Club Ciclista Ontinyent sube al podio en el Open Comunitat Valenciana Escoles i Absolut

A la venda un altre palauet històric de més de 1.000 metres quadrats en el barri antic de Xàtiva

A la venda un altre palauet històric de més de 1.000 metres quadrats en el barri antic de Xàtiva

Las redes sociales aumentan el deseo de alcohol: el contenido con bebidas alcohólicas en Instagram incentiva el consumo en jóvenes

Las redes sociales aumentan el deseo de alcohol: el contenido con bebidas alcohólicas en Instagram incentiva el consumo en jóvenes

'Baldur's Gate 3' y 'League of Legends' han influido en las actualizaciones de Grok

'Baldur's Gate 3' y 'League of Legends' han influido en las actualizaciones de Grok
Tracking Pixel Contents