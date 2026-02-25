El juez envía a prisión a los tres detenidos por asesinar a su vecino en Benimàmet

El juez titular de la plaza 19 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de València ha acordado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para los tres acusados de asesinar a golpes y cuchilladas a Juan Carlos Martínez García la tarde del domingo en el rellano de su vivienda, en el número 14 de la calle Gavarda de Benimàmet.

Así lo solicitaba la Fiscalía y así lo ha decidido el magistrado que instruye la causa tras tomarles declaración este miércoles. Tanto Aurelian George B., de 34 años, como su padre, Aurelian B., de 67, y su madre, Melita B, de 58, se han acogido a su derecho a no declarar y han evitado aclarar qué participación tuvo cada uno en el crimen. Los tres miembros de esta familia están acusados de un delito de homicidio/asesinato.

Los detenidos pasaban a disposición judicial a primera hora de este miércoles. Poco antes de las 8.30 horas, el furgón policial que los trasladaba desde el complejo policial de Zapadores efectuaba su entrada en los calabozos de la Ciudad de la Justicia de València para declarar ante el juez de guardia. Pasadas las 14.00 horas la autoridad judicial informaba a las defensas que sus respectivos representados ingresaban en prisión.

Durante el registro de la vivienda, agentes de Policía Científica encontraron una bolsa de basura con ropa ensangrentada de los asesinos. También un cuchillo de cocina con manchas de sangre encontrado en el fregadero. Todas esas evidencias están siendo analizadas ahora y podrían ser determinantes para demostrar que no hubo un único atacante, como se sospechaba al inicio, y que en el crimen participaron los tres.

De hecho, durante la inspección ocular de la vivienda la policía encontró evidencias claras que respaldan esta hipótesis, entre ellas, las señales en el cuerpo de la víctima de golpes y de, probablemente, dos armas blancas distintas. De ahí que finalmente la Policía Nacional procediera a la detención de los padres del principal sospechoso dos horas después que su hijo, que había sido arrestado minutos después de que los vecinos llamaran al 112 y al 091 pidiendo presencia policial inmediata al escuchar una fortísima discusión en el edificio.

Vecinos conflictivos

El suceso se produjo en torno a las 15.30 horas de este domingo, cuando la víctima, que residía en la puerta 5 junto a su madre octogenaria, subió a la tercera planta para recriminar el escándalo que provenía de la casa de su vecino, de la puerta 8. En ese rellano se inició una violenta discusión que derivó en un ataque físico en el que participaron los tres detenidos -padre, madre e hijo. Ahora, el grupo de Homicidios de la Policía Nacional, que ha asumido las investigaciones de este nuevo crimen en València, está tratando de esclarecer cuál es la participación de cada uno de ellos en el homicidio.

Para ello, está siendo fundamental no solo el testimonio de la madre de la víctima, Vicenta, de 88 años, que vio parte de lo sucedido y pidió ayuda a través de la ventana de su domicilio al grito de "que me lo matan, que me lo matan", sino también el de otros vecinos que fueron testigos mudos de lo que estaba pasando. Además, los agentes cuentan con varios vídeos grabados por residentes en ese inmueble, donde ya hubo otro asesinato en la primera planta en mayo de 2018, así como con la grabación obtenida de una mirilla dotada de cámara en uno de los rellanos, que el dueño había instalado precisamente por el miedo a esa familia ahora detenida, que había llegado a atemorizar al resto de moradores del inmueble de tal manera, que algunos incluso se habían mudado para perderlos de vista.

Arrastrado desde el rellano a la cocina

El principal sospechoso del asesinato, el hijo, fue detenido apenas unos minutos después, por la primera patrulla de la Policía Nacional que llegó a la finca, mientras que los padres fueron arrestados unas dos horas más tarde. El jefe del grupo de Homicidios ordenaba su detención una vez examinado el escenario del crimen y el número de armas empleadas, probablemente dos cuchillos y el bate. Estos objetos, que fueron encontrados ensangrentadas dentro del domicilio, fueron requisados por especialistas de la Policía Científica para su análisis de huellas y ADN. Además, los investigadores analizan las prendas encontradas en la cocina, a escasos metros del lugar donde fue hallado el cadáver, después de que sus verdugos lo arrastraran desde el rellano, donde se produjo el ataque.

En esta zona común los agentes encontraron muestras claras de arrastramiento ya que había manchas de sangre en el suelo y las paredes, que suponen el macabro documento gráfico de lo que ha pasado en ese rellano. La relación entre la víctima y los detenidos estaba marcada por una fuerte conflictividad. Según los testimonios recabados, la tensión se incrementó hace seis meses, cuando Juan Carlos denunció a la madre del presunto asesino por agredir a su propia madre, de avanzada edad. Aquella denuncia terminó en una condena judicial, lo que intensificó las hostilidades.