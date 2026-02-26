Encierra a personas con discapacidad y drogodependientes en un piso de Torrent para apoderarse de sus bienes

Captaba a personas vulnerables, principalmente personas con alguna discapacidad o con problemas de adicción a las drogas, a las que apartaba de su núcleo familiar y las confinaba en condiciones precarias en una casa, en Torrent. Ahí las atemorizaba mediante continuas amenazas, coacciones y agresiones y se apoderaba de todos sus bienes. En algunos casos conseguía incluso la tutela legal de alguna de sus víctimas, logrando de este modo percibir ayudas públicas y prestaciones por cada una de ellas.

Por estos hechos, la Policía Nacional ha detenido en Torrent a un hombre de 38 años como presunto autor de los delitos de extorsión, amenazas, coacciones, estafa, detención ilegal, contra la administración de justicia y contra la salud pública, acusado de confinar a, al menos, cinco personas en una vivienda y apoderarse de todos sus bienes y cuentas bancarias.

Se apoderaba de sus tarjetas

La investigación de estos hechos que ahora salen a la luz a través de un comunicado se puso en marcha después de que agentes de la Brigada Local de Policía Judicial de Torrent tuvieran conocimiento de que el ahora detenido estaba apartando a personas vulnerables de su núcleo familiar y las estaba confinando en condiciones precarias en una vivienda de la localidad de l'Horta Sud.

Según pudieron comprobar durante las pesquisas, el sospechoso ejercía sobre sus víctimas un poder total, ya que tenía a las víctimas atemorizadas mediante continuas amenazas, coacciones y agresiones, impidiéndoles abandonar el domicilio, donde malvivían hacinados a cambio de droga o algo de comida que el detenido les suministraba.

Asimismo, los agentes constataron que el ahora arrestado se apoderaba de todos los bienes, cuentas bancarias y documentación de las víctimas, realizando extracciones sistemáticas de efectivo en cajeros de las pensiones, asignaciones y prestaciones públicas que estas recibían. Incluso en algunos casos conseguía la tutela legal de estas personas, obteniendo así un beneficio económico al percibir ayudas públicas y prestaciones de la administración por cada una de ellas.

Coches y móviles de alta gama

Fruto de las investigaciones, los policías averiguaron que el presunto autor también habría adquirido vehículos de alta gama a nombre de las víctimas, a pesar de ser el único que los utilizaba. Para ello empleaba siempre el mismo modus operandi: se trasladaba con alguna de ellas al concesionario y adquiría el turismo mediante financiación a nombre de la persona vulnerable, generándole así una deuda de elevada cuantía.

Otra estafa llevada a cabo consistía en la contratación masiva de líneas telefónicas a nombre de los perjudicados. La policía calcula que el detenido habría dado de alta un total de 126 líneas telefónicas, entregándole la compañía 154 terminales móviles de alta gama, ascendiendo el valor de lo defraudado a 150.000 euros.

A prisión

Tras una exhaustiva investigación policial y con una autorización judicial en la mano, los agentes llevaron a cabo una entrada y registro después del domicilio del sospechoso, en cuyo interior se encontraban cuatro personas vulnerables y atemorizadas. Asimismo, durante el registro localizaron e intervinieron 43 papelinas de cocaína, 1.455 euros, documentación y tarjetas a nombre de las víctimas y dos vehículos de alta gama.

Teléfonos, documentación y droga intervenida en el piso del acusado de confinar a cinco personas vulnerables en Torrent. / Policía Nacional

El sospechoso, con antecedentes policiales, fue trasladado a dependencias policiales y posteriormente puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza dada la gravedad de los delitos que se le imputan y las penas a las que se enfrenta.